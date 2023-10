“Tutti insieme”. Belen, Elio, Antonino e pure Stefano: colpo di scena clamoroso in arrivo

Ha del clamoroso la notizia venuta fuori nelle ultime ore e che riguarda non soltanto Belen Rodriguez e il compagno Elio Lorenzoni, ma anche Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Sì, parliamo di tutti gli uomini che hanno fatto parte nella vita recente della showgirl argentina. Lei sembra aver superato la fase più delicata, quando pare abbia avuto un vero e proprio crollo psicologico che l’ha indotta a finire anche in una clinica.

In un precedente articolo vi abbiamo raccontato anche che Belen ha fatto conoscere ad Elio Lorenzoni i suoi figli Santiago e Luna Marì. I bambini sono stati a cena in un ristorante insieme alla loro mamma e al nuovo fidanzato di quest’ultima. Ma adesso spuntano anche i nomi di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese per una situazione che in pochi ritenevano possibile, ma che invece sembrerebbe essere non solo utopistica.

Leggi anche: “Wow, sono già a questo punto”. Belen e il fidanzato Elio Lorenzoni, c’è già la grande svolta





Belen, Elio Lorenzoni, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: la notizia boom

C’è stata un’anticipazione diffusa tramite una segnalazione giunta a Deianira Marzano, che fa riferimento a Belen, a Elio Lorenzoni ma anche agli ex di lei. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono stati coinvolti in questo argomento e tutti sono rimasti senza parole. Difficile immaginare una scena simile, invece tra non molto potremmo assistere ad un quadretto familiare che definire insolito è forse addirittura un eufemismo.

Ecco cosa è stato rivelato all’influencer ed esperta di gossip: “Deianira, segnati questa cosa. Non sto scherzando, sono seria! A Natale vedrai alla stessa tavola Stefano, Spinalbese, Lorenzoni, Belen e tutta la famiglia Rodriguez. L’allegrotta famiglia allargatissima“. Davvero vedremo tutti loro seduti insieme per festeggiare gli ultimi giorni dell’anno? Apparirebbe un’ipotesi improbabile, dato che con Stefano non ha più rapporti, ma per quest’utente sarebbe fattibile.

Non resta che capire le prossime mosse soprattutto tra Belen e Stefano per capire se raggiungeranno una sorta di tregua, anche perché hanno un figlio. Mentre con Spinalbese la situazione è più tranquilla e quindi non sarebbero da escludere loro incontri.