Novità improvvisa sul rapporto tra Belen Rodriguez e il suo fidanzato Elio Lorenzoni. Ne sono state dette di tutti i colori in questi ultimi giorni e c’è chi avesse addirittura paventato la possibilità che lei si fosse legata all’imprenditore, solo come gesto di rivalsa nei confronti di Stefano De Martino, dopo i reiterati presunti tradimenti da parte del conduttore. Ma ciò che ha fatto adesso la conduttrice tv smentisce del tutto queste indiscrezioni negative.

Nelle scorse ore, persone vicine a Belen non si erano soffermate solamente sul fidanzato Elio Lorenzoni, ma avevano anche raccontato come stesse lei dal punto di vista emotivo. La maggiore sofferenza emotiva di Belen, secondo Oggi, sarebbe scaturita dalla troppa pressione della stampa e in particolare dei presunti reiterati tradimenti da parte di Stefano. A causa di questo disagio psichico, la conduttrice sudamericana ha perso addirittura 7 chili e avrebbe avuto un vero e proprio crollo.

Belen e il fidanzato Elio Lorenzoni, importante passo in avanti nel rapporto

Un salto di qualità nel legame amoroso tra Belen e il fidanzato Elio Lorenzoni è avvenuto nella serata del 19 ottobre, come testimoniano anche le varie foto postate dalla showgirl sudamericana sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha deciso di andare a cena in un ristorante di Milano in compagnia dell’uomo, ma nel locale non c’erano solamente loro due. Ecco infatti che nelle immagini sono anche spuntate altre due persone.

Nel ristorante milanese Belen si è portata con sé anche i figli Santiago e Luna Marì, che hanno quindi conosciuto ufficialmente il nuovo partner della loro mamma. La piccola avuta con Antonino Spinalbese è parsa molto allegra e ha mangiato con grande entusiasmo le patatine fritte e la maionese e ha anche chiesto di degustare il suo amatissimo formaggio. Il figlio avuto da Stefano è sembrato molto pacato, ma anche lui felice di incontrare il nuovo amore della Rodriguez.

Elio sembra essere stato anche molto determinante in questo periodo per lo stato psicofisico di Belen, infatti lui le è sempre stato al suo fianco e le ha permesso una ripresa più veloce. Il loro amore pare essere sempre più forte e la conoscenza di Santiago e Luna Marì ne è una prova schiacciante.