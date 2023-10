Belen Rodriguez non sta attraversando un bel momento. Nonostante la nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina ha vissuto momenti molto dolorosi a causa della nuova separazione dal marito Stefano De Martino. La terza da quando i due stanno insieme. Il primo addio risale al 2015, quando con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di gossip.

Dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt. Il nuovo ritorno di fiamma è arrivato nel 2019, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura.

Dopo la storia con Antonino Spinalbese , durata appena un anno, poco dopo la nascita della figlia Luna Mari, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e le cose tra di loro sembravano andare a gonfie vele. Ma l’addio era di nuovo dietro l’angolo e questa volta per la showgirl è stato un addio molto doloroso. A raccontare qualche retroscena sulla nuova vita di Belen ci ha pensato Oggi, che nel numero in edicola ha parlato del profondo senso di malessere vissuto dall’argentina.

In questo periodo Belen Rodriguez è scomparsa dai social e quando è riapparsa in molti hanno notato un vistoso dimagrimento. “Si purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati, ho perso 7 chili“, aveva scritto Belen Rodriguez. L’arrivo di Elio Lorenzoni nella sua vita (in realtà i due erano già amici da tempo) potrebbe essere solo la conseguenza di una rivalsa di donna ferita.

Questo è quanto scritto dal settimanale Oggi, che avrebbe riportato voci di persone a lei vicine. Belen Rodriguez avrebbe ceduto all’imprenditore perché non gravita intorno al mondo dello spettacolo e perché distrutta dall’ennesimo tradimento del marito (cosa che Stefano De Martino non ha mai confermato, anzi). Come si legge nella rubrica di Alberto Dandolo: “Belen si è rifugiata in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore”.