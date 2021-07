Barbara D’Urso, ogni giorno una polemica. In attesa di rivederla in tv a settembre, sui social la conduttrice è sempre più attiva ma di fatto non c’è occasione in cui non venga criticata. Anche il ricordo di Raffaella Carrà ha scatenato e non certo in modo positivo i fan.

Il tweet lasciato da Barbara D’Urso in ricordo della cantante e presentatrice scomparsa a 78 anni lo scorso 5 luglio non è piaciuto per niente, tanto che forse, dopo quel macello, ha pensato di cambiare impostazione nel lungo post pubblicato su Instagram sempre per omaggiare la mitica Raffaella. “Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa” ha scritto Barbara D’Urso su Twitter scatenando il pandemonio.

Barbara D’Urso celebra il matrimonio degli amici ma fioccano le critiche



“A volte il silenzio è d’oro”, “Non ti permettere” e “Ma che vergogna, non hai rispetto” sono forse i commenti più clementi al tweet di Barbara D’Urso ma che rendono anche bene l’idea di come i fan si siano indignati per queste poche righe. Ora un nuovo post e un’altra polemica. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha postato una serie di foto inedite in cui, in un elegante smoking bianco con fascia tricolore, sposa una coppia di suoi amici.







“Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici – la didascalia – Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche”. E infine: Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”.

Ma in questa veste – è proprio il caso di dirlo – Barbara D’Urso non è piaciuta. Tanti i follower che hanno notato il look e criticato la scelta di indossare il bianco, che per tradizione ‘appartiene’ alla sposa. E allora giù: “Sei vestita di bianco? Non si fa ai matrimoni”, “Hai rubato la scena alla sposa, il bianco non era adatto” e “Ridicola”, “Sempre al centro dell’attenzione”.