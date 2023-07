Splendida notizia per l’attrice italiana, che ha finalmente trovato la sua anima gemella. Si era vociferato da tempo che avesse un nuovo fidanzato, anche perché pochi mesi fa erano stati paparazzati insieme sul red carpet per la premiere dello show Kurios Cabinet of Curiosities del Cirque du Soleil nella capitale Roma. In un primo momento si era comunque anche ipotizzato che tra i due ci fosse solo una grandissima amicizia, invece ora è uscita definitivamente allo scoperto con immagini di coppia.

Ha scelto stavolta il suo profilo Instagram ufficiale per confermare di essere impegnata sentimentalmente. L’attrice italiana ha presentato il suo nuovo fidanzato con diverse foto, che lei ha pubblicato durante la meravigliosa vacanza a Formentera. Si stanno godendo dei momenti indimenticabili e straordinaria è stata anche la dedica fatta dalla giovane, che ha commosso migliaia e migliaia di suoi ammiratori.

Leggi anche: “Sta con uno di Canale 5”. Giulia Stabile, nuovo fidanzato dopo la rottura con Sangiovanni





L’attrice italiana ha un nuovo fidanzato: “Provo di nuovo l’amore”

Queste le parole dell’attrice italiana nella didascalia di accompagnamento delle istantanee, insieme al suo nuovo fidanzato: “Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore… che era una cosa che da adulti non si prova più perché ‘ormai’… Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita“. Lei è Diana Del Bufalo, che ha ritrovato finalmente il sorriso.

Diana Del Bufalo è legata al partner Patrizio, che era comunque apparso sui social dell’attrice, cantante e conduttrice tv di 33 anni già in passato, ma mai aveva confermato che si trattasse della sua dolce metà. Cosa che stavolta ha fatto, senza però riferire ulteriori notizie su di lui. Come sottolineato dal sito Gossip.it, l’uomo non è stato taggato da lei e quindi non conosciamo molti dettagli su chi sia e soprattutto che tipo di lavoro possa fare.

Prima di Patrizio, la Del Bufalo è stata fidanzata per diversi anni con il conduttore Paolo Ruffini, poi tra il 2019 e il 2020 si è legata ad Edoardo Tavassi, ma la storia è durata poco e tra di loro è rimasta un’intensa amicizia. E ora è felice al fianco di quest’altra persona.