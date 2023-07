Anna Pettinelli fa chiarezza. L’ex insegnante di Amici è intervenuta dopo le voci uscite sul suo conto e il presunto flirt con un ex di un’altra famosa, cioè Arisa, pure lei ex Amici. La conduttrice radiofonica viene da una storia importante che le ha lasciato l’amaro in bocca e tanta delusione. “Le storie d’amore finiscono” aveva detto lapidaria per annunciare la fine della relazione con Stefano Macchi. I due sono stati insieme 8 anni ed erano anche sposati.

Poco tempo fa, comunque, Anna Pettinelli ha partecipato a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin ha fatto alcune rivelazioni. Alla domanda “Sei sola?” lei ha infatti risposto “Non proprio. Mi sto frequentando con una persona. È presto per parlare di fidanzamento ma mi vedo con una persona”. Certo, resta la “paura di trovarmi in situazioni che mi possono far soffrire”. E quindi “Calma e piedi di piombo” per affrontare al meglio “l’anno del grande cambiamento”. Poi è arrivato il gossip bomba: Anna Pettinelli sta con lui.

Anna Pettinelli e il gossip su Andrea Di Carlo: come stanno le cose

Novella2000 ha sganciato la bomba: Anna Pettinelli frequenta l’agente Andrea Di Carlo, l’ex fidanzato di Arisa. Sulla questione la conduttrice radio non si è mai sbilanciata e così la voce, diciamo così, si è ingrossata fino ad assumere i contorni della ‘verità’. Ma oggi, nel corso di un’intervista a Tag 24 by Unicusano Anna ha voluto fare chiarezza. Una volta per tutte, come si suol dire.

Era stata lei stessa, d’altronde, a creare le condizioni perché il gossip esplodesse. Le sue dichiarazioni sulla nuova frequentazione rilasciate a Verissimo avevano scatenato gli addetti ai lavori. Poi sono arrivati diversi scatti in cui Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo si sono mostrati insieme. E così qualcuno ha iniziato a pensare che tra i due ci potessere qualcosa di più oltre al rapporto di lavoro. Fino a quando l’ex Amici ci ha messo una pietra sopra.

“Io in questo momento sono molto tranquilla – ha spiegato Anna Pettinelli – Andrea è il mio agente e basta. Forse verrà e se ci fate una foto ricominciamo?” la domanda retorica della conduttrice radiofonica. “È solo il mio agente” ha ribadito lei. Solo un modo per mettere a tacere le voci e continuare a vivere la loro storia in modo riservato? Chissà, forse le cose stanno davvero così e tra i due c’è solo un legame professionale. Probabilmente ne capiremo qualcosa di più nelle prossime settimane…

