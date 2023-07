“Qui è strage”. Tragedia all’alba, prima l’impatto devastante poi le urla disperate: morti 2 ventenni

Spaventoso incidente all’alba di stamani, domenica 9 luglio, a Jesolo: per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente. Devastante l’impatto, due ragazzi sono morti sul colpo e un altro è stato portato in ospedale in condizione critiche. L’incidente, nello specifico, si è verificato in via Piave Nuovo, sulla strada provinciale 47 che collega Jesolo a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Alle sei del mattino due automobili – una Toyota Yaris e una Citroen C4 – si sono scontrate.

I due ragazzi deceduti erano a bordo della Toyota Yaris: nell’impatto uno è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Suem 118 con l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in ospedale. I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di San Donà.





Si tratta dell’ultimi incidente in ordine di tempo. Nel 2022 in Veneto ci sono stati trecento morti per incidenti stradali e 17 mila feriti. Con una media di 35 incidenti al giorno. || Ancora troppi incidenti sulle strade, ancora centinaia di morti e migliaia di feriti. Nel 2022 nelle strade del Veneto ci sono state 300 vittime e 17mila feriti. Su 81 mila sinistri a livello nazionale ben 13 mila sono avvenuti nella nostra Regione.

Vale a dire una media di 35 al giorno. Il dato è stato comunicato stamane a Palazzo Balbi, in occasione di una conferenza stampa sul tema della sicurezza stradale in Veneto. Un’emergenza che la Regione Veneto sta affrontando incentivando le sue iniziative, in primis sul piano delle realizzazioni infrastrutturali per aumentare la sicurezza delle strade.

Grazie alla legge 39 del 91 sulla sicurezza stradale la Regione dedica molte risorse per esaudire le richieste di molti Comuni. Nuove rotatorie, piste ciclabili e percorsi pedonali. Tra il 2016 e il 2022, gli interventi finanziati dalla Regione nel campo della sicurezza stradale e dell’ammodernamento della rete viaria sono stati 607.