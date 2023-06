Sembra che ci sia un nuovo amore nella vita di Anna Pettinelli, dopo la fine della storia con Stefano Macchi un anno esatto fa. A dare notizia della fine di quel matrimonio era stata proprio lei durante una puntata di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.

Il motivo? “Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera a frequentare una persona, poi ti volti e poi capisci che la persona che hai accanto non sei più allineato. Di questa storia rimane un po’ poco. Sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in modo diverso e non è andato così. Ho visto un uomo che non c’era. Il problema sono state le visioni della vita diversa”.





Anna Pettinelli, il nuovo fidanzato è Andrea Di Carlo?

E ancora: “Noi ci siamo lasciati bene, senza liti o strappi. Nessun tradimento. È stata una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme, io non ero più innamorata. C’è stato un chiarimento”. Ora Anna Pettinelli ha ripreso in mano la sua vita e stando alle ultimissime indiscrezioni giunte a Novella 2000 sembrerebbe che la speaker abbia intrapreso una nuova conoscenza.

“Sembrerebbe infatti che stia frequentando Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo che segue attori come Can Yaman, ma anche Morgan e Federico Fashion Style. L’agente, come dicevamo, in passato ha avuto una turbolenta storia d’amore con Arisa”. Oltre alla sua attività di agente piuttosto prolifica la sua attività come autore televisivo.

Tra i programmi su cui ha apposto la sua firma, infatti, c’è “Oggi è un altro giorno” lo show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, alla quale Di Carlo è legato da una forte amicizia. Se così fosse, quindi, potrebbe essere lui la persona menzionata da Anna Pettinelli e che tanto la fa stare bene. Staremo a vedere.