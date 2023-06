Puntata con tanto di episodio imbarazzante a La vita in diretta nella giornata del 2 giugno. Alberto Matano si è accorto subito di ciò che stava facendo l’ospite vip e glielo ha fatto notare. I telespettatori sono rimasti senza parole davanti a quel gesto clamoroso, che nessuno poteva aspettarsi dato che le telecamere erano tutte puntate di loro. Ma è successo e non è la prima volta che accada una cosa simile, visto che c’erano stati altri momenti del genere in passato.

Sicuramente tanto silenzio e vergogna a La vita in diretta per il conduttore Alberto Matano, anche se lui non aveva commesso nulla in prima persona. Invece qualche settimana fa il padrone di casa era rimasto sconvolto per un’aggressione subita da una sua inviata: “Ma è inaccettabile, fatemelo rivedere. Ha reagito male, poteva finire molto peggio perché l’ombrello poteva finire su un occhio o su un’altra parte. Per fortuna è tutto a posto, ma non sono questi dei modi che noi possiamo avvalorare. Cosa vi devo dire davanti alle lacrime di questa ragazza? Provo indignazione”.

La vita in diretta, Alberto Matano in imbarazza per un’ospite vip

Prima di dirvi cosa è successo a La vita in diretta e perché Alberto Matano ha voluto richiamare all’ordine la sua ospite famosa, c’è stato un altro avvenimento riportato dal sito Lanostratv che ha riguardato la collega Caterina Balivo, la quale aveva promesso di offrire la pizza a tutti per la vittoria dello scudetto del Napoli: “Pizza per tutti, ma qui non è arrivato niente. Nessuno ha portato nulla”. Ma torniamo al tema principale.

Nel pieno della diretta su Rai1, Anna Pettinelli è stata vista col cellulare in mano intenta a fare qualche attività col dispositivo elettronico. E Matano le ha detto: “Non so cosa fa la Pettinelli con il cellulare ormai proprio qui, lasciamo perdere gossip, gossip”. E la conduttrice radiofonica ha replicato: “Stavo facendo le storie, la Marini fa le storie con te e io le ripubblico”. E il siparietto si è chiuso qui, con molto imbarazzo in studio.

Invece in passato ad aver imbarazzato tutti era stato Guillermo Mariotto, infatti in una circostanza ad esempio gli era squillato il telefonino mentre si trovava in diretta a Storie Italiane, la trasmissione di Eleonora Daniele.