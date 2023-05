Momenti di grande rabbia e preoccupazione di Alberto Matano a La vita in diretta. Un’aggressione ha scioccato sia il conduttore televisivo che tutto il pubblico, che stava seguendo la trasmissione di Rai1. Immagini che hanno lasciato il segno sulla pelle di tutti, infatti è stato anche scoperto il contesto e la situazione è ancora più grave del previsto. E lui non è certamente rimasto in silenzio davanti a quell’episodio bruttissimo.

Alberto Matano è apparso più furioso che mai a La vita in diretta. Inizialmente forse non si era reso conto di quel terribile evento, poi ha chiesto di far rivedere il video incriminato e ha commentato: “Ma è inaccettabile, fatemelo rivedere. Ha reagito male, poteva finire molto peggio perché l’ombrello poteva finire su un occhio o su un’altra parte”. Andiamo a vedere insieme chi ha subito quell’aggressione e per quale motivo questa donna ha reagito così malamente.

Leggi anche: “Fermi, cosa fate?”. La vita in diretta, aggressione choc davanti alla telecamera: Alberto Matano è sotto choc





Alberto Matano furioso a La vita in diretta per un’aggressione

Poi Alberto Matano, sempre nel corso de La vita in diretta, ha poi aggiunto in merito a questa aggressione: “Per fortuna è tutto a posto, ma non sono questi dei modi che noi possiamo avvalorare. Cosa vi devo dire davanti alle lacrime di questa ragazza? Provo indignazione. Mi sento chiamato in causa perché sono stato uno studente fuorisede, sono partito a 18 anni e ho fatto la mia strada venendo dal Sud”. Stavano trattando un caso di razzismo.

Ad essere stata aggredita in strada l’inviata de La vita in diretta, Lucilla Masucci. A colpirla con un ombrello in testa è stata una signora di 80 anni, denunciata per aver lanciato il disinfettante addosso ad una ragazza di Bari, che è sua vicina di casa nella città di Cremona. Non sopporta tutta la famiglia perché meridionale e ha addirittura fatto una minaccia di morte: vorrebbe dar loro fuoco per rendere pulito lo stabile. E la giovane, che si chiama Virginia e ha 21 anni, ha pianto a dirotto per quanto subito.

Infine, Matano si è rivolto direttamente alla 21enne pugliese: “Non è tollerabile quello che stiamo documentando, Virginia non devi piangere e non devi farti del male in questo modo. Ti sono molto vicino più di quanto tu possa immaginare”.