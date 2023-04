“Fermi, cosa fate?”. La vita in diretta, aggressione choc davanti alla telecamera: Alberto Matano è sotto choc

Nella puntata de La vita in diretta di venerdì 21 aprile è accaduto un qualcosa di inaspettato. Il conduttore, Alberto Matano, ha aperto la trasmissione raccontando di un’aggressione, avvenuta nei confronti di due inviate, mentre si occupavano di un caso di cronaca. Matano ha fatto riferimento ad una scena molto forte e ad una tensione altissima, per poi passare direttamente la linea a Barbara De Palma, una delle due donne aggredite, per permetterle di spiegare l’accaduto.

Al fianco della De Palma vi era anche l’inviata del programma Ore 14, ovvero Tatiana Bellizzi. Proprio nei primi minuti de La vita in diretta, Barbara ha parlato di questa aggressione subita e spiegato nel dettaglio ad Alberto Matano cosa fosse successo. Dopo aver esposto la dinamica dei fatti, ha anche voluto precisare che il tutto è stato documentato dagli operatori tramite un video, mostrandolo al conduttore e a tutti quanti i telespettatori.

La vita in diretta, Alberto Matano e il racconto dell’aggressione

La vita in diretta, da un bel po’ di giorni, si sta occupando del caso di cronaca riguardante la morte della giovane Marzia Capezzuti. In seguito a molti anni di maltrattamenti, la 29 è stata ammazzata nel Salernitano. Barbara De Palma si trovava dunque nel posto per intervistare la figlia dei possibili colpevoli dell’uccisione. Ma prima che Alberto Matano potesse passare il collegamento, la donna ha subito una violenta aggressione fisica. La ragazza e il suo fidanzato hanno sferrato pugni, calci e sputi alle due inviate della Rai.

Nel video si può osservare precisamente che il fidanzato della ragazza tira un forte schiaffo all’inviata del talk condotto da Milo Infante. Anche lui, durante la conduzione del suo programma, ha notevolmente parlato della vile aggressione. Poche ore prima aveva anche pubblicato una storia su Instagram, affermando: “Vergogna, aggredire due giornaliste che svolgono il loro lavoro. Un abbraccio a Barbara Di Palma e Tatiana Bellizzi”.

Anche Alberto Matano ha espresso la sua solidarietà nei confronti delle due donne vittime dell’aggressione. Inoltre ha ringraziato il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti ed i colleghi che hanno mostrato la loro vicinanza. Ricordiamo che, tra l’altro, proprio pochissimi giorni fa, Barbara De Palma era stata aggredita da un testimone, che ha cercato di investirla con la sua auto.