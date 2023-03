“Loro due al suo posto”. Bomba su Alberto Matano, la Rai ha fatto la sua scelta

Importanti novità su Alberto Matano, che potrebbe essere sostituito dalla Rai con due figure di rilievo. La notizia è stata rivelata in queste ore ed è abbastanza importante. A fare rumore è soprattutto uno dei due nomi che rileverebbero il bravissimo conduttore de La vita in diretta, che anche quest’anno è stato in grado di ottenere dei traguardi ambiziosi. Il suo pubblico è affezionatissimo a lui, ma allo stesso tempo dovrà abituarsi tra un po’ di tempo a questa variazione nel palinsesto Rai.

Giorni fa Alberto Matano, prima quindi che giungessero queste voci sul fatto che possa essere sostituito dalla Rai, si era mostrato insieme a Mara Venier in un momento privato. Lui ha ripreso col cellulare la padrona di casa di Domenica In, mentre era intenta a cucinare la cena. E Matano le ha domandato: “Che facciamo fino a domenica?“. Mara ha esclamato: “Io lavoro domenica, tu non fai un ca*** come sempre“. Ovviamente con tono scherzoso, visto che la loro amicizia è più salda che mai.

Alberto Matano sostituito dalla Rai: “Loro due al suo posto”

Per ridurre subito la vostra preoccupazione, vi diciamo che Alberto Matano non sarà sostituito definitivamente dalla Rai, che quindi ha tutta la volontà di confermarlo alla guida de La vita in diretta anche l’anno prossimo. L’attuale edizione si concluderà, salvo variazioni, il prossimo 30 giugno. E ora TvBlog ha scoperto chi prenderà il suo posto nell’altra trasmissione di Rai1, Estate in diretta, che fa compagnia ai telespettatori proprio durante i mesi della stagione estiva.

Secondo le ultime anticipazioni di TvBlog, alla guida di Estate in diretta dovrebbe esserci nuovamente Gianluca Semprini, ma al suo fianco non sarebbe stata riconfermata Roberta Capua. E proprio un volto della trasmissione di Matano potrebbe essere scelta come presentatrice, ovvero Nunzia De Girolamo. Quest’ultima, che attualmente è la padrona di casa di Ciao Maschio, potrebbe avere un altro ruolo importante e conquistarsi quindi ancora più spazio nella tv pubblica italiana.

Nunzia De Girolamo è un’ex politica italiana, che ha anche ricoperto l’incarico di ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del governo di Enrico Letta. Poi ha deciso di fiondarsi nel mondo della televisione ed è opinionista di Piazzapulita, La vita in diretta e Controcorrente.