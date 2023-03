Episodio inaspettato tra Mara Venier e Alberto Matano, che hanno dato vita ad un momento clamoroso nelle scorse ore. I due conduttori televisivi della Rai si sono incontrati e le parole di Zia Mara hanno lasciato tutti a bocca spalancata. In particolare, è stato il presentatore de La vita in diretta a dire una frase che ha scatenato la reazione immediata della collega, che come ben sappiamo non ha mai peli sulla lingua e dice tutto quello che le passa per la mente. Ed è proprio questo uno dei segreti della sua popolarità.

Mara Venier e Alberto Matano sono indubbiamente tra i più amati dal pubblico e tra di loro c’è un’amicizia bellissima. Ma qualcosa di inatteso è accaduto durante la scorsa serata del 10 marzo, quando ormai la notte si stava avvicinando. Si sono resi protagonisti quindi di un siparietto, avvenuto stavolta tra le mura domestiche e all’esterno quindi degli studi della televisione pubblica italiana. Entrambi hanno postato delle Instagram stories, nelle quali è stato possibile scoprire tutti i dettagli.

Mara Venier e Alberto Matano, cosa è successo tra di loro

Possiamo iniziare a sviscerare i particolari della serata, vissuta da Mara Venier e Alberto Matano fianco a fianco. Hanno voluto condividere quei momenti privati con i loro follower e sicuramente avranno ricevuto una miriade di commenti in direct. Lui ha ripreso col cellulare la padrona di casa di Domenica In, mentre era intenta a cucinare la cena. E Matano le ha domandato: “Che facciamo fino a domenica?“. Prontissima la replica della presentatrice Rai, che non ha fatto molti giri di parole ed è stata più che diretta.

Dunque, Mara ha esclamato: “Io lavoro domenica, tu non fai un ca*** come sempre“. Ovviamente con tono scherzoso, visto che la loro amicizia è più salda che mai. Matano ha anche aggiunto: “Venerdì sera se balla, ma soprattutto se magna”. La Venier ha voluto dirgli quella frase perché La vita in diretta non viene trasmessa la domenica pomeriggio, dato che c’è lei, quindi lui ha l’opportunità di riposarsi e ricaricare le batterie, prima di tornare a lavorare nella giornata all’inizio della nuova settimana.

Il rapporto tra Mara Venier e Alberto Matano è talmente importante che lei ha officiato le nozze tra lui e Riccardo Mannino, diventato suo marito. Furono tante le immagini postate insieme il giorno dell’unione, con migliaia di persone più che commosse.