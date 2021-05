Anna Munafò è stata una delle protagoniste delle passate edizioni di Uomini e Donne. Classe 1986 e originaria di Messina, la giovane modella ha lavorato per un breve periodo nel mondo dello spettacolo prima di allontanarsi dalle scene e diventare mamma. Nel 2005 si classificò seconda a Miss Italia (quell’anno a vincere fu Edelfa Chiara Masciotta) e attirò le attenzioni di uno dei rampolli più ambiti delle single italiane: Tomaso Trussardi. In una lettera scritta per il settimanale DiPiù Tv, infatti, la ragazza scrisse che l’attuale marito di Michelle Hunziker la contattò con una scusa, salvo poi farsi avanti e dichiararle tutto il suo interesse.

Anna Munafò decise di raccontare la sua verità sulla conoscenza e frequentazione con Tomaso Trussardi: “Il mio futuro marito non merita che la sua futura moglie gli nasconda le sofferenze che ha vissuto nel passato – scriveva Anna Munafò -. Voglio liberarmi di un peso che mi porto addosso dal momento in cui ci siamo conosciuti. Tutto ebbe inizio nel 2005, quando partecipai a Miss Italia. Arrivai seconda e conquistai la fascia di Miss Miluna – ha spiegato Anna –. Pochi giorni dopo, la società che tutt’ora organizza il concorso ricevette una chiamata, all’altro capo del filo c’eri tu. Dicevi di volermi tra le modelle della tua casa di moda. Il tentativo di approccio da parte di Trussardi, però, si rivelò solo una scusa per conoscere Anna che, scoperto l’inganno, si arrabbiò ferocemente.

Qualche anno dopo arrivò la partecipazione a Uomini e Donne, in particolare nella stagione 2013/2014. La tronista scelse Emanuele Trimarchi con il quale visse una breve storia d’amore che si concluse tra reciproche accuse. Infatti il corteggiatore fu accusato di avere solo finto il suo interesse nei confronti della ragazza siciliana per poter consolidare la sua figura di nuovo volto della televisione. Poi Anna Miìunafò si è legata al personal trainer Matteo Milioti e gradualmente abbandonato il mondo della televisione. Il 31 dicembre 2019 ha sposato l’attuale marito Giuseppe Saporita. Il bambino che aspettavano, Michael, è nato a giugno 2020.





Nelle ultime ore Anna Munafò è tornata a parlare e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram toccando un tema molto delicato: quello del body positive. Infatti tornando a uscire dopo un periodo trascorso in casa, complici anche le misure anti contagio, l’ex tronista ha sperimentato gli sguardi indiscreti che la osservavano. E ha deciso di denunciare tutto, dal momento che si è sentita in difficoltà.

A corredo di un post su Instagram ha scritto: “Ieri sono uscita dopo tanto tempo e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto è ingrassata’ li ho sentiti”. Sì, ho 28 kg in più che si vedono e che non nascondo. Come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere”.