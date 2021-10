Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, sono 18. Diciotto anni dal sì. La showgirl, 43 anni, e il conduttore, 46, sono sempre più innamorati e hanno da poco festeggiato il 18esimo anniversario di matrimonio, condividendo su Instagram alcune foto di una romantica cena in un ristorante romano. Alessia Mancini ha pubblicato su Instagram due dolcissimi scatti con il marito, tra i quali la foto di un tenero bacio e scritto: “È l’amore… che mi ha cambiato la vita. 11 ottobre 2003”.

Flavio Montrucchio non è stato da meno: ha condiviso sul suo profilo social gli stessi scatti della moglie e nelle storie di Instagram alcuni momenti della cena con la moglie. Quindi ha raccontato: “Questa sera per festeggiare il nostro 18esimo anniversario di matrimonio ho pensato di portare mia moglie, che è una stella, in un ristorante stellato”. Lo scorso anno il conduttore di Primo Appuntamento, il seguitissimo dating show in onda su Real Time, aveva svelato al settimanale Oggi il segreto di un amore così duraturo: “Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda. Nessuno invade gli spazi dell’altro. Questo è il segreto della nostra longevità”.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, come sono diventati i figli

“È stato casuale ed è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi. Mi sono innamorato subito, per me potevamo sposarci in quel momento. Infatti lo abbiamo fatto dopo poco tempo”, aveva svelato sempre Flavio Montrucchio ma a Verissimo. “Lui era appena uscito dalla casa del Grande Fratello – le parole di Alessia Mancini – e avevo accompagnato mia cugina in una discoteca in cui era ospite, perché voleva vederlo. Poi l’ho visto ed è stato un colpo di fulmine”.





Alessia Mancini e Flavio Montrucchio si sono sposati l’11 ottobre del 2003 e hanno coronato la loro meravigliosa storia d’amore con la nascita di due figli: Mya, 13 anni, e Orlando, 6. Due bellissimi figli perché sì, è proprio il caso di dire che la bellezza è di famiglia a casa Montrucchio. Entrambi condividono spesso i momenti di quotidianità sui rispettivi profili social e recentemente hanno festeggiato in pubblico anche il compleanno della maggiore.

Non c’è foto di famiglia che non venga presa d’assalto dai fan con cuori e complimenti. Mya sta diventando sempre di più la fotocopia di mamma Alessia Mancini, è praticamente la sua mini-me. Anche il piccolo le somiglia molto: è nato nel 2015 dopo “un’interruzione involontaria”, aveva raccontato la moglie di Flavio Montrucchio. “Ma non ci siamo dati per vinti e subito dopo è arrivato Orlando. Ti rimane quel vuoto, ma due figli riempiono la vita. Flavio è un papà bravissimo, dedica tanto tempo ai nostri figli”.