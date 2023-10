L’addio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano era nell’aria e ora c’è la conferma. La prima a parlare è stata lei, che nelle scorse ora ha annunciato “con profonda tristezza nel cuore” la fine della storia con il papà di sua figlia Celine Blue, 5 mesi. Ha affidato a una Instagram Story il suo commento dopo giorni di voci, aggiungendo che “sono successe cose gravi, non avrei mai pensato che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”.

Non ha spiegato il motivo della rottura, ha però detto che non avrebbe mai immaginato che “la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto” e anche di essere rimasta davvero male per quanto accaduto. “Sono a pezzi, vi chiedo tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta”, le parole di Sophie Codegoni. Parole che hanno indotto i fan dei cosiddetti Basciagoni a pensare a un tradimento di lui alla base della separazione.

Alessandro Basciano sull’addio a Sophie Codegoni: la foto in ospedale

Hanno presto travolto i post più recenti di Alessandro Basciano con critiche e insulti di ogni genere, ma ora, da un letto d’ospedale, è arrivata la replica dell’ex corteggiatore di UeD ed ex concorrente del GF Vip: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato”.

E continua, sempre nella Storia che lo ritrae in un letto che sembrerebbe essere quello di un ospedale, con la flebo attaccata al braccio, affrontando l’argomento social del giorno, quello del presunto tradimento alla base dell’addio: “Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati”.

“Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento”, conclude Alessandro Basciano chiedendo al pubblico di rispettare questo momento “e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo”.