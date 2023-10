Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. O meglio, Sophie Codegoni ha lasciato Alessandro Basciano. Dopo mesi di voci e indiscrezioni che parlavano di crisi, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha confermato l’addio in una Instagram story. “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita“, ha sentenziato.

Sophie Codegoni è intervenuta nella serata di domenica 8 ottobre per annunciare la notizia: “Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

Addio Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, parlano il padre e il manager di lui

“Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”, si legge ancora nella Instagram story di Sophie Codegoni. La loro storia sembrava un sogno. Conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno bruciato le tappe con un fidanzamento lampo e la nascita della figlia Celine.

Poi la crisi, appena due mesi dopo la nascita della bimba e l’addio. “Non vi nego che davvero sono a pezzi. – ha scritto ancora Sophie Codegoni – Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”. Dopo la bomba lanciata dall’influencer, il padre e il manager di Alessandro Basciano hanno deciso di rispondere.

“Abbiate rispetto per un momento così delicato!! Il tempo è galantuomo, sempre…”, sono le parole di Benji Constantino, manager di Alessandro Basciano, defollowato in massa dopo la pubblicazione della Instagram story. Anche il padre del dj ed ex vippone ha voluto commentare l’addio tra il figlio e Sophie Codegoni e sui social ha scritto: “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono, grazie“. Per il momento Alessandro Basciano non ha commentato.