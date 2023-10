Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati. Le voci che si rincorrono da mesi sono state confermate dall’ex gieffina in una Instagram syory nella quale ha svelato anche i gravi motivi dell’addio.A lanciare l’indiscrezione, ormai mesi fa, il settimanale Novella 2000: “Abbiamo appreso in esclusiva che i due si sarebbero lasciati. Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che Sophie e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa. Quindi si attende solo l’annuncio ufficiale dai diretti interessati che potrebbe arrivare molto presto”, si leggeva sul settimanale di gossip.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 7 e fin dall’ingresso dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne nella casa c’è stata subito una simpatia tra i due. Poi il fidanzamento flash sotto le telecamere del GF vip e l’arrivo della figlia Celine, nata il il 12 maggio scorso. Durante la scorsa edizione del Festival del cinema di Venezia, Alessandro Basciano aveva chiesto la mano a Sophie Codegoni con un gesto plateale e la coppia sembrava vivere un momento magico.

Sophie Codegoni: “Con Alessandro Basciano è finita, cose gravi”

Purtroppo, però, qualcosa si è rotto e all’inizio dell’estate 2023 sono saltate fuori voci sulla crisi di coppia. Qualche giorno fa Alessandro Basciano ha pubblicato un video in cui mostrava Sophie Codegoni con in braccio la figlia Celine e la frase ”i miei amori”. Un modo per smentire le voci di crisi? Forse sì, ma proprio in queste ore l’ex gieffina ha rotto il silenzio ammettendo di aver lasciato il fidanzato.

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”.

E ancora: “Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”, ha concluso Sophie Codegoni.