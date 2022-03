Il GF Vip 6 si è concluso, come in tantissimi sanno. Il reality di Alfonso Signorini, al netto delle immancabili polemiche che accompagnano ogni ‘santa’ edizione, è stato un successo dal punto di vista degli ascolti. Non a casa Mediaset ha deciso di prolungarlo fino al 14 marzo scorso. Jessica Selassié, un po’ a sorpresa, ha vinto riuscendo così a conquistare, oltre alla fama, anche il montepremi di 100mila euro.

Soldi quanto mai utili ad una famiglia, quella delle principessine, che ha affrontato negli ultimi tempi una grana giudiziaria che ha riguardato il papà. In molti, adesso, si chiedono se la liaison con Barù, più grande di lei di diversi anni, proseguirà oppure se è stato soltanto un fuoco fatuo. Ma ci sono anche altri vipponi che, una volta usciti dalla porta rossa, hanno dovuto riprendere rapidamente contatto con la vita di tutti i giorni. Come Aldo Montano che, tornato a casa ben prima della finalissima, deve affrontare in queste ore roventi polemiche.

Purtroppo la guerra tra russi e ucraini non accenna a placarsi nonostante gli inviti al dialogo degli altri Paesi e i richiami alla pace da parte di Papa Francesco. Ebbene, forse non tutti sanno che la moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, è russa. Nelle ultime settimane il suo profilo Instagram non ha registrato nuovi post. Ma tra tra i commenti è comparsa una sua risposta ad un follower che le chiedeva quale fosse la sua posizione sulla guerra in corso. Olga ha risposto ed è scoppiato un vero putiferio.





Olga Plachina ha scritto, rispondendo ad una sua fan: “Elena capisco che sei disperata, capisco che è una tragedia per tutti noi… ma come ha detto Alina, e mi trovo che ha detto una cosa giusta: chi sono io per giustificare questa guerra?! Chi sono io per fermare Putin?! Chi sono io a dare ragione a uno dei due?! Sono una ragazza semplice che ha qualche migliaia di follower, sono stata un’atleta, ma non stata mai una persona dentro politica”. Ma la moglie di Aldo Montano è andata oltre e lì è venuto giù di tutto.

“Sì sono una ragazza russa – le parole di Olga – e lo dico che sono fiera di essere russa, mi è sempre piaciuto Putin, mi sono sempre piaciuti i nostri regimi! Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice. Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace quello che sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco. I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa”.

Molti non gliel’hanno perdonata e hanno scritto: “Ti piace Putin: VERGOGNATI!!!” seguito da una bandiera dell’Ucraina. Un altro ha scritto: “Tornatene nel tuo paese democratico invece di venire a fare la parassita qui e la bella vita coi soldi di Montano se ti piace tanto”. La moglie di Aldo Montano e mamma dei suoi due figli a questo punto non ha più replicato, ma le sue parole molto probabilmente continueranno a far rumore e a dividere i suoi numerosi sostenitori…