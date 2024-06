Aldo Montano operato, come sta adesso. L’ex schermidore, tornato nel 2023 in nazionale come consulente del ct Zanotti e recentemente protagonista in tv al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi, ha annunciato ai fan di essersi sottoposto ad un intervento. Lo ha fatto condividendo una serie di foto che lo ritraggono in un letto d’ospedale in compagnia dei figli Olimpia e Mario Jr, della moglie Olga Plachina e dei genitori.

Già diverso tempo fa Aldo Montano aveva rivelato di affrontare una delicata operazione all’anca a causa di una necrosi, chiamata dai medici osteonecrosi. Tuttavia l’intervento è stato rimandato diverse volte, come lo stesso atelta aveva ricordato ai microfoni di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Adesso, finalmente, Aldo si è operato, ma non è stata una passeggiata…

Leggi anche: “Sta arrivando!”. Isola dei Famosi, l’annuncio del programma: “Nuovo concorrente!”. Un altro ex gieffino





Le parole di Aldo Montano dopo la delicata operazione

“Grazie famiglia, sempre vicino quando c’è bisogno – ha scritto sui social Aldo Montano – L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo cinque anni non facili, da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene – ha aggiunto – ma non esagerate. Un grazie speciale a tutto lo staff dell’ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo”.

Proprio lo stesso ex gieffino ed ex naufrago di 45 anni aveva spiegato a Verissimo: “Mi devo operare all’anca, ma sto rimandando. Da due anni soffro di una necrosi, che in parte è genetica e in parte deriva dalla mia lunga carriera. L’operazione è semplice, ma è comunque un intervento invasivo. Oltre a questo, ho problemi anche alla spalla. È un po’ presto lo so, sono ancora giovane, ma negli anni ho usurato il corpo e gli acciacchi iniziano a farsi sentire”.

In un’altra serie di foto Aldo Montano mostra la protesi che gli è stata inserita e scrive: “Non mi ha mai spaventato affrontare gli infortuni, l’ho sempre fatto con serenità fiducia e serietà. Passerà anche questa grazie a tutti i vostri messaggi che mi aiutano a trovare la forza di rimettermi in piedi .. al Dott Andrea Cheli e tutto lo staff dell’ ortopedia dell’ospedale di Sassuolo gestita dal prof. @giuseppeporcellini amico e grande professionista .. daje Gente”.

“È andato via con un’altra”. Choc dalla vip italiana più invidiata, il marito l’ha tradita e lei l’ha cacciato