Nuovo concorrente vip all’Isola dei Famosi 2023. Dopo l’annuncio di ieri di Nikita Pelizon ha fatto impazzire milioni di fan italiani. Ora però si parla di un altro arrivo e stavolta non si fa riferito specifico a una sorpresa e quindi di un naufrago a tempo determinato. Aldo Montano probabilmente resterà proprio come tanti fan hanno richiesto. Sarà quindi un giocatore del reality? Non è chiaro. Facendo però riferimento a Nikita, per la vincitrice del GF Vip 7 si tratterà di una permanenza a tempo determinato.

>> “Devi stare zitta”. Isola dei Famosi 2023, fuoco e fiamme in diretta tra Alvin e Ilary Blasi

Questo è chiaro, invece. La bella ex gieffina entrerà per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Insieme le due,, lo abbiamo raccontato a lungo, hanno partecipato a Pechino Express con la coppia “Italia-Brasile”. Per la Pelizon questa è la prima esperienza pubblica dopo l’ultima puntata del GF Vip 7 e per Helena Prestes è un chiaro aiuto dall’Italia, visto che sull’Isola si sta facendo più nemici che altro.





Nuovo concorrente vip all’Isola dei Famosi 2023

Solo qualche giorno fan ha dichiarato che butterà fuori dai giochi tutti i naufraghi. Uno ad uno. Sì avete letto bene. Ma tornando ad Aldo Montano, il suo compito probabilmente sarà di dare un po’ d’energia agli altri naufraghi, estremamente provati da queste dure settimane. Tra l’altro Non è chiaro se Aldo farà una sorpresa a qualche naufrago che in questi giorni è impegnato nel reality o se semplicemente partecipare come concorrente effettivo, appunto.

C’è anche un’altra evenienza: lo sportivo potrebbe fare semplicemente un’ospitata generica senza partecipare al gioco. Il motivo? Probabilmente la ricerca di popolarità un po’ svanita ultimamente e chiaramente il cachet, commenta qualcuno sui social. Per Aldo Montano è la prima esperienza televisiva dopo GF Vip 6.

Lunedì sarà una puntata scoppiettante! 💥💥

Anche Aldo Montano arriverà in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi! #Isola pic.twitter.com/5Almt2fohU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

Ricorderanno molti che i quell’occasione aveva legato molto con Manuel Bortuzzo, con cui l’amicizia continua ancora oggi. Non solo: era stato insieme (nella casa, Ndr) anche con Nathaly Caldonazzo. Non ci resta che attendere e capire cosa accadrà.

Leggi anche: “Questo devo dirvelo”. Simone in terapia semi intensiva, poi la notizia choc dalla produzione: perché Alessandro Cecchi Paone ha lasciato l’Isola dei Famosi