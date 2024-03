Kate Middleton, dopo l’annuncio sul timore sono migliaia i messaggi di affetto e vicinanza che in queste ore stanno arrivando alla giovane principessa malata. Frasi di sostegno e messaggi di augurio per una pronta una guarigione. Uno “tsunami” di affetto e amore, che ha commosso la diretta interessata e la famiglia reale. Per questa ragione Kate e il principe William hanno deciso di rispondere a tutti.

La notizia della malattia di Kate, rivelata da lei stessa in un video messaggio, ha fatto il giro di tutto il mondo tramite web e televisioni. La salute della 42enne era diventata oggetto di speculazioni mediatiche e online dopo che per quasi due mesi – data in cui ha subito un intervento chirurgico all’addome – non ha presenziato più alle funzioni pubbliche.

“Grazie a tutti”. Il messaggio a sorpresa di Kate e William dopo la notizia del tumore

Kate ha deciso di rompere il silenzio per “spegnere ulteriori pettegolezzi e speculazioni sulla sua salute” e i gossip falsi sulla fine del rapporto con il principe Willian. Una mossa dettata anche dal desiderio di tutelare i tre figli della coppia: George, di 10 anni, Charlotte, di 8, e il piccolo Louis, che a fine aprile compirà 6 anni.

Cosi principessa in un passaggio del video: “È stato un grande shock, io e William e abbiamo fatto il possibile per mantenere la privacy della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, tutto ciò ha richiesto tempo. Per recuperare dall’operazione e iniziare il trattamento, ma soprattutto ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”.

Kate e William hanno deciso di risponde ai tanti messaggi arrivati in queste ore, sotto varie forme. Messaggi firmati da personalità famose e potenti, ma anche da tantissima gente semplice, segno di quanto la coppia reale sia amata dai sudditi inglesi e in tutto il mondo. La risposta di Kate e William è stata affidata al portavoce di Kensingotn palace. Dalle loro parole si capisce come tanto affetto in questa fase della loro vita così complicata, sia per loro di grande supporto e aiuto.

Questo il testo: “Il principe e la principessa sono entrambi enormemente toccati dai gentili messaggi provenienti da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale. Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento”.