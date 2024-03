Si parla ancora della foto di Kate Middleton pubblicata sull’account ufficiale di Kensington Palace. Una scatto finito sotto l’occhio attento del pubblico che ha notato dei particolari che hanno fatto gridare allo scandalo. “Non è una foto originale”. “È stata modificata”, i commenti al post della famiglia reale britannica. Una bufera che ha costretto la principessa a scusarsi per aver modificato lo scatto pubblicato in occasione della festa della mamma.

“Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C”, ha scritto Kate Middleton dal profilo ufficiale di X.

Dopo le scuse di Kate, c’è una nuova ipotesi che circola sul web. Una nota tiktoker ha spiegato che l’immagine di Kate sarebbe datata novembre 2023 e ha rivelato anche i dettagli a sostegno della sua tesi. Ally Naston ha notato che Kate Middleton durante la sua visita all’associazione benefica “The Baby Bank” a Windsor era vestita come nella foto incriminata.

“A novembre sono andati lei e i bambini al Baby Bank, ma i video e le immagini sono stati pubblicati il mese successivo. Il maglione è lo stesso, solo che quello del nuovo scatto è scuro, ma è stato probabilmente modificato – anche perché in questa colorazione non è in vendita sul sito – anche gli stivali sono gli stessi!”.

The most plausible explanation out there. This photo is from November 2023 and they manipulated to change colours of clothes lied that Prince William took photo. That is Kate Middleton in Nov 2023 not Jan 2024 #WhereIsKate pic.twitter.com/gvmWgA3wet