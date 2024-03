Nuovi dettagli sul terribile lutto che ha colpito la famiglia reale inglese nei giorni scorsi. La notizia è stata data dalla Royal Family con un comunicato ufficiale nel quale il re Carlo III e la regina Camilla hanno offerto le proprie condoglianze alla famiglia del principe e della principessa Michele di Kent, cugini della regina Elisabetta II.

“Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michele di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia”, si leggeva nel comunicato stampa diffuso dal un portavoce di Buckingham Palace. “In particolare, le Loro Maestà inviano i loro più sentiti pensieri e preghiere a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston”.

Lutto Royal family, Thomas Kingston morto suicida

Thomas Kingston, il marito di Lady Gabriella Windsor e genero del principe e della principessa Michele di Kent è stato trovato morto nel Gloucestershire il 25 febbraio 2024. Kingston, 45 anni, aveva sposato Lady Gabriella Windsor nel 2019 nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, alla presenza della Regina Elisabetta II e di suo marito, il Duca di Edimburgo, Carlo e la moglie Camilla e gli altri membri della famiglia reale.

Una notizia che ha sconvolto la famiglia reale e che probabilmente è stato il motivo per il quale il principe William non ha potuto presenziare alla cerimonia religiosa alla memoria del defunto ex re di Grecia Costantino, suo padrino di battesimo. Ora i tabloid inglesi hanno svelato la causa del decesso di Thomas Kingston.

Il marito di Lady Gabriella Windsor, figlia del principe e principessa Michael di Kent e cugina del principe William, sarebbe morto per un colpo di arma da fuoco alla testa. Un portavoce dell’ufficio del coroner ha confermato l’indiscrezione a PEOPLE: “La causa della morte indicata è stata una ferita traumatica alla testa”. Secondo The Telegraph, Kingston è morto suicida domenica nella casa dei suoi genitori nelle Cotswolds. Aveva 45 anni.

Il coroner del Gloucestershire, Katy Skerrett, ha detto che Kingston ha pranzato con i suoi genitori prima che suo padre portasse i loro cani a fare una passeggiata. “Al suo ritorno, il signor Kingston non era in casa”, ha detto Skerrett, secondo The Telegraph. “L’uomo è stato trovato in una dependance chiusa a chiave con una terribile ferita alla testa. È stata trovata una pistola sulla scena”.