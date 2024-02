Lutto nella royal family. La notizia è trapelata dopo che il principe William ha rinunciato all’ultimo a presenziare a una cerimonia alla memoria del defunto ex re di Grecia Costantino, suo padrino di battesimo, dove avrebbe dovuto anche pronunciare un discorso. Kensington Palace ha fatto sapere che la cancellazione è dovuta a una “questione personale“, senza fornire altri dettagli.

Fonti reali, citate dalla Bbc, riferiscono che non vi è nulla di allarmante e che la moglie di William, Kate, si sta riprendendo bene dall’operazione all’addome subita a metà gennaio. Il principe di Galles ha personalmente avvertito questa mattina la famiglia reale greca che non sarebbe potuto venire. Neanche re Carlo III, che si sta curando per un tumore, è potuto venire alla cerimonia.

“Tumore più grave di quello che dicono”. Re Carlo, brutte voci da Londra sulla sua salute





Lutto Royal family, morto Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor

Molto probabilmente William non ha potuto presenziare alla cerimonia per un improvviso lutto che ha colpito la famiglia reale. Buckingham Palace ha annunciato la scomparsa di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Kingston, figlia del Principe Michael di Kent e della Baronessa von Reibnitz Marie Christine.

“Il Re e la Regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al Principe e alla Principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro della famiglia. Le Loro Maestà invitano i loro più sentiti pensieri e preghiere a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston”, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla casa reale britannica.

Lady Gabriella e Thomas Kingston sono stati sposati per appena quattro anni. La coppia era infatti convolata a nozze appena nel 2019 e alle nozze avevano partecipato tutti i membri della famiglia reale, compresi la regina Elisabetta II e il marito Filippo. In una nota ufficiale, la famiglia del defunto ha voluto ricordarlo come un uomo eccezionale, in grado di illuminare la vita di tutti coloro che avevano l’onore e il piacere di conoscerlo.