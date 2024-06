“Lui sconvolto”. Il principe Harry rivede Kate Middleton, perché la reazione choc: “Cosa è successo”

“È sconvolto…”. Il Principe Harry rivede Kate: la sua reazione lascia tutti a bocca aperta. Proprio così, anche i reali hanno un cuore e sono umani. E anche se tanti pensano che nelle loro vene il sangue sia piuttosto blu, in realtà nascondono sentimenti proprio come i nostri. E sembra che il Duca di Sussex abbia reagito molto stranamente nel rivedere per la prima volta la Middleton dalla terribile diagnosi di cancro.

In realtà quel giorno al Trooping the Colour, l’abbiamo vista tutti e tuto il mondo è stato felice di vederla sorridente e felice coi suoi figli. Ma quello che nessuno si sarebbe mai aspettato, è una reazione analoga dal principe Harry, che ricordiamo, almeno su carta, sarebbe uno di famiglia. Eppure i dissidi interni alla famiglia reale fanno sì che il Duca di Sussex possa vedere i suoi familiari soltanto dai tabloid e dalla tv.





In realtà la scelta di allontanarsi è stata la sua, ma ora sembra che le cose si stiano un attimino addolcendo. Ma cosa è successo durante l’ultima parata in onore del Re? Harry, chiaramente non era presente all’evento. Tuttavia, il marito di Meghan Markle, si sarebbe molto commosso nel rivedere la moglie di suo fratello in piedi e sorridente. Si dice che abbia sussultato per l’inaspettata all’apparizione della cognata durante la cerimonia.

Tuttavia, per lui la scena è stata particolarmente sentita e per questo, agli occhi di molti, sarebbe apparso “sconvolto ed emozionato”. Ma perché questa reazione? Il motivo sembra chiaro, quello è stato un momento molto particolare per Kate Middleton, con la quale un tempo aveva un ottimo rapporto.

Eppure lui lì non c’era. La sua famiglia era al completo ma lui non era lì con loro, per scelte prese proprio dallo stesso e dalla moglie Meghan Markle. Sembra che questa separazione forzata cominci a diventare un grosso pese per il principe Harry. Il padre è malato, la cognata anche, sarebbe un ottimo momento per tornare a casa e prendersi cura dei suoi cari.

