Dopo mesi di chiacchiere Kate Middleton era tornata, dieci giorni fa, a farsi vedere. Un gesto che vale più di mille parole e lettere e che ricolloca la principessa all’interno della famiglia reale: non più la principessa malata, ma quella che lotta. Con lei, ora, il marito William con il quale ha fatto un annuncio rivolto a tutti i cittadini del regno ma non solo. William con il quale si era vociferato le cose non andassero benissimo. “Purtroppo arrivano notizie molto preoccupanti anche sul piano della situazione familiare”, raccontava il direttore di Nuovo Tv Signoretti a Mattino 4.

“Fonti interne alla famiglia reale parlano di un nuovo intervento entro fine anno, ma anche di una crisi con William e di voci di divorzio. Poi c’è la Regina Camilla che torna a farsi vedere ai giardinetti con Rose Hanbury, che dal 2019 è indicata come l’amante di William”. Parole che vengono smentite dalle parole.





William e Kate, i principi del Galles stanno reclutando personale

E dai fatti. Come riporta Hello! i futuri re d’Inghilterra cercano qualcuno che faccia al caso loro e quale miglior modo se non pubblicare un annuncio su Linkedin alla pagina The Household of TRH The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall? Cercherebbero: “una figura che sappia gestire il processo di corrispondenza della Famiglia Reale”.

“Fornire suggerimenti per miglioramenti e fornire risposte tempestive, ben scritte e su misura alle lettere ricevute in relazione alle aree tematiche TRH. Le competenze richieste per la posizione includono eccellenti capacità di comunicazione, la capacità di comprendere e interpretare informazioni complesse relative al portafoglio, prendere decisioni su risposte da dare e agire in modo appropriato davanti alle richieste”.

“Collaborare con individui e stakeholder interni ed esterni, compresi quelli molto anziani. La Famiglia Reale è alla ricerca di una persona entusiasta, motivata e proattiva che possieda forti capacità amministrative e organizzative”, sotto con le candidature.