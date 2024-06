Federico Fashion Style è famosissimo ormai. Sono lontani i tempi in cui si affacciava al mondo della televisione con il suo show intitolato Il salone delle meraviglie. Saloni che in questi anni sono aumentati, il parrucchiere delle vip lavora in diverse città italiane oltre a essere invitato in programmi seguitissimi come Verissimo e Belve. Su Instagram ha un seguito pari a 1 milione di follower, cui racconta la sua vita e il suo mestiere.

Di recente è stato intervistato da Leggo e ammesso di essere provato per gli attriti che a suo dire ci sarebbero con la sua ex compagna Letizia Porcu “per motivi economici”. Una separazione complicata: “Purtroppo, quando si tratta di soldi, le persone si trasformano e diventano cattive”. Ma ha anche evidenziato l’amore profondo che lo lega alla figlia Sophie.

Federico Fashion Style in lutto

La figlia lo vede “come il suo principe, un papà eroe, un idolo” e rimane incantata quando i due vengono fermati per una foto. “Ma per Sophie voglio essere anche un amico e una “mamma”. Credo che l’omosessualità mi aiuti a essere un papà migliore, tanto da riuscire a ricoprire il ruolo di una mamma. Sono sensibile e riesco a comprendere le emozioni di mia figlia”, ha aggiunto Federico Fashion Style.

Sui social è attivissimo e come detto oltre a mostrare le nuove chiome delle sue clienti, vip e non, racconta la sua vita fuori dal salone. E anche le giornate da dimenticare come quella di domenica, quando è stato svegliato con una notizia tremenda. Quella della morte di uno dei suoi più cari amici.

Una morte improvvisa, pare di capire dai messaggi lasciati dall’hairstylist tra le Storie, e quindi inaspettata. Federico Fashion Style ha ricordato l’amico con una serie di foto tra serate insieme e vacanze. “Sei stato per me un amico speciale, ma lo sarai per la vita perché io non posso credere che sei andato via così.. Ti voglio ricordare per quel Rosario che ho conosciuto perché per me sei qui con noi… R.I.P. angelo buono”, si legge.