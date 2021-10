“Non può più farlo”. Regina Elisabetta, i medici preoccupati per la sua salute: decisione obbligata

Novità sulla regina Elisabetta e non sono proprio positive. I medici sono un po’ preoccupati per i tanti impegni della sovrana e per questa ragione hanno deciso di farle assumere una drastica decisione, ovviamente per il suo bene. Sicuramente rispetterà le prescrizioni dei sanitari per evitare che possano esserci conseguenze negative. Adesso è costretta lei ad obbedire ad alcuni ordini impartiti in questi giorni. L’età avanza sempre più e deve dunque cercare di comportarsi nel migliore dei modi.

Recentemente la regina Elisabetta ha partecipato alla cerimonia di ringraziamento per il centenario della Royal British Legion e per la prima volta aveva con sé un bastone da passeggio. È la prima volta che succede tanto più in un’occasione pubblica, o meglio, era già capitato nel 2003 e 2004 ma in quella occasione lo aveva utilizzato dopo un intervento al ginocchio. 95 anni compiuti il 21 aprile, la patrona dell’organizzazione benefica delle forze armate, era accompagnata dalla figlia, la principessa Anna.

Dunque, già il bastone era stato un primo campanello di allarme, anche se non ci sarebbero motivazioni gravi. Però quest’altra notizia circolata sta un po’ lasciando perplessi. A quanto pare non potrà più consumare bevande alcoliche: “Avrebbe ricevuto l’ordine di smettere di consumare alcolici da parte dei medici reali”. Lei è solita bere un bicchiere di Martini, ma non potrà portare avanti questa sua passione. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è stato riferito sulla regina Elisabetta in queste ore.





A riferire notizie sulla regina Elisabetta ci ha pensato ‘Vanity Fair’ e in particolare Katie Nicholl: “Alla regina hanno detto di rinunciare al suo drink serale che di solito è un Martini. Non è un grosso problema per lei, che non è una grande bevitrice, ma sembra un po’ ingiusto che in questa fase della sua vita debba rinunciare a uno dei pochissimi piaceri. L’alcol è sparito, i suoi medici vogliono assicurarsi che sia il più in forma e in salute possibile”. La regina è attesa da tanti impegni e deve dunque fare attenzione.

La regina Elisabetta sarà impegnata col giubileo a giugno, ma comunque già in autunno sarà costretta ad un tour de force, visti i numerosi impegni istituzionali. Addio dunque all’alcol, non potrà più bere il suo Martini e dovrà quindi trovarsi un’altra passione. Chissà come avrà reagito alla notizia, ma molto probabilmente sarà rimasta delusa da questa indicazione dei medici.