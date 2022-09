Ansia e fortissima preoccupazione per la sorte della regina Elisabetta. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle scorse ore ed è arrivato un comunicato direttamente da Buckingham Palace, alla luce di quanto riferito dai medici che si occupano della sovrana. Tutto il Regno Unito e il mondo intero sono col fiato sospeso perché mai come stavolta c’è stata la conferma che la situazione clinica sia decisamente delicata. E per questa ragione i dottori stanno supervisionando la monarca al fine di tenerla sotto controllo.

Dunque, la regina Elisabetta non è affatto in buone condizioni di salute e c’è stato un aggravamento del suo stato fisico. Di lei si era parlato recentemente invece per un segreto legato al suo anello. Sul misterioso messaggio leggiamo nel libro di Ingrid Seward: “Almeno Filippo non ha avuto le spese di una fede nuziale, poiché il popolo del Galles ha fornito una pepita d’oro gallese da cui l’anello è stato fatto. Nessuno sa cosa dice, a parte l’incisore, la regina e suo marito”. Ma torniamo alle notizie attuali.

Secondo quanto rivelato da Buckingham Palace, i medici hanno valutato la regina Elisabetta nella giornata dell’8 settembre e hanno notato un peggioramento delle sue condizioni di salute: “A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La regina resta a Balmoral”. Balmoral è la residenza della sovrana durante l’estate ed è lì quindi che resterà per un tempo ormai indefinito.

Stando a quanto trapelato, la famiglia della regina Elisabetta è stata immediatamente avvisata e i primi a raggiungere Balmoral sono stati il figlio Carlo e Camilla. Avvertito anche il nipote William, che ha deciso subito di mettersi in viaggio. Un comunicato stampa ufficiale è stato emesso anche dalla premier britannica, Liz Truss, che si è insediata da poco. Ha anche lei ammesso di essere preoccupata per le notizie che stanno giungendo dal palazzo reale, in riferimento ovviamente alle condizioni della sovrana.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.