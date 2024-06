Dopo il messaggio di Kate Middleton, che dopo mesi è tornata a farsi sentire, stavolta è stata la volta di Camilla. La regina consorte ha parlato apertamente della salute di Re Carlo che, come la nuora, sta lottando contro un tumore. Nei mesi scorsi le voci si erano rincorse. Il New York Post scriveva: “Le condizioni di salute di Re Carlo stanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace di aggiornare il piano per il suo imminente funerale. Le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona. Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge”.

>>“Siamo in imbarazzo per lei”. Anita del Grande Fratello, tutto ripreso: il pubblico la massacra. Cosa è successo

E ancora un insider aveva rivelato: “Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano, abbiamo avuto conversazioni riguardo alla sua salute, la risposta più comune è stata: ‘Non sta andando bene’. Mi hanno detto chiaramente che le cose non vanno bene, ma che lui vuole sconfiggere questo male e che sta dando il massimo”.





Re Carlo, Camilla conferma: “La salute migliora”

Versioni per fortuna smentite. Sabato 8 giugno, la regina Camilla avea fatto un’apparizione a sorpresa (in quanto non era attesa) al Queen’s Reading Room Festival e, durante una chiacchierata con l’autore Lee Child, ha condiviso alcune informazioni sulla salute di re Carlo. Camilla ha rivelato che il marito sta bene e che non intende rallentare col lavoro, come invece lei gli aveva consigliato.

“Starebbe meglio se seguisse i miei consigli”, avrebbe detto la regina. Intanto nei giorni scorsi di Carlo si era parlato anche per altro. Racconta Tom Quinn che Re Carlo starebbe organizzando lo sfratto del suo secondo genito. Carlo sta cercando di convincere suo fratello, il principe Andrea, a lasciare Royal Lodge di Windsor per trasferirsi a Frogmore Cottage.

Una volta la casa del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. “Per il re, costringere Andrea a trasferirsi a Frogmore Cottage vuol dire risolvere diversi problemi contemporaneamente. In questo modo, lancia un messaggio a suo figlio Harry, che non potrà più fare ritorno a casa.