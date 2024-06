“È finita, ha scelto”. Re Carlo, l’ultima decisione è choc. È la seconda volta che capita nella storia del regno

Continua la saga dei reali inglesi che ogni giorno si arricchisce di nuovi capitoli e indiscrezioni. Negli ultimi tempi l’attenzione di sudditi e stampa si è concentrata sulle condizioni di salute di Re Carlo e di Kate Middleton. Entrambi alle prese con tumori la loro situazione sembra però diversa con la principessa del Galles e moglie di William al momento lontana dagli eventi pubblici.

Il sovrano, invece, si prepara a festeggiare il proprio compleanno durante il Trooping the Colour che si terrà il secondo sabato di giugno. E arriva la decisione sul figlio Harry e la moglie Meghan Markle. In tanti speravano che la delicata situazione nella famiglia reale spingesse il secondogenito ad avvicinarsi e magari risolvere i contrasti con gli altri familiari. Ma negli ultimi tempi il gelo ha regnato sovrano.

Re Carlo ha deciso: Harry e la moglie Meghan esclusi

Proprio mentre arrivano notizie poco rassicuranti sulla salute di Kate Middleton, il Mirror rende noto un altro fatto che descrive bene la situazione all’interno della Royal Family. Re Carlo ha escluso il figlio Harry e la moglie Meghan Markle dalla lista degli invitati al compleanno e quindi al Trooping the Colour del 15 giugno. È la seconda esclusione consecutiva dopo quella dell’anno scorso. E come accaduto per Edoardo VIII e Wally Simpson, esclusi da tutto dopo il matrimonio, la storia si ripete con Harry e Meghan.

Una decisione che conferma la distanza al momento incolmabile tra Carlo e Harry, un rapporto non certo migliorato dopo il libro e la serie Netflix dei principi del Sussex. Il Trooping the Colour è un evento di portata nazionale a cui Harry e Meghan hanno partecipato sia nel 2018 che nel 2019. La cerimonia è stata ridimensionata nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.

Nel 2022 Meghan e Harry sono stati al Trooping the Colour, ma non erano sul balcone di Buckingham Palace insieme agli altri reali. “Dopo un’attenta considerazione – fece sapere Buckingham Palace – la regina ha deciso che la tradizionale apparizione sul balcone del Trooping the Colour di quest’anno sarà limitata a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale che stanno attualmente svolgendo funzioni pubbliche ufficiali per conto della regina”. Un ruolo a cui Harry e Meghan hanno rinunciato da tempo.

