Non si attenua l’attenzione mediatica su Kate Middleton, dopo le ultime indiscrezioni arrivano nuovi rumors. Non solo sul suo stato di salute, ma anche sul luogo dove ora la principessa avrebbe deciso di passare più tempo, lontana da Londra. Ad agitare questi giorni, come detto, alcune brutte notizie. Us Magazine ha rivelato che Kate “potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima. Il team sta valutando ciò che sarà in grado di affrontare al suo ritorno“.

Parole commentate dall’esperto reale Richard Fitzwilliams che scrive: “Spero che lo sapremo da Kensington Palace, che dovrebbe aver imparato da quello che è successo prima. Sono sicuro che la cosa verrà gestita diversamente – ha continuato – Kate tornerà su consiglio dei medici”. Fitzwilliams, poi, spiega che la situazione è tutt’altro che facile.





Kate Middleton, la famiglia non la lascia sola un attimo

Come per altro detto anche da un’autorità nel settore come Antonio Caprarica. “Nessuno può dire se la vedremo al Trooping The Colour. Si tratta della celebrazione ufficiale del compleanno del Re, che ricorre a novembre. Si suppone che il secondo week end di giugno ci sia il sole a Londra. Io ho fatto circa 25 Trooping The Colour in tutta la mia vita e c’era il sole solo in due o tre casi, però chissà cosa accadrà questa volta”.

E ancora: “Il problema purtroppo è che le sue condizioni sono serie e questo va detto. Naturalmente tutti sperano che lei si riprenda, ma è assolutamente impossibile oggi dire se tra dieci giorni sarà sul balcone o meno. Speriamo davvero che questa favola abbia un lieto fine, questo direi che ce lo auguriamo tutti”.

Per aver maggiore tranquillità pare che Kate passi sempre più tempo circondata dalla famiglia ad Anmer Hall, nella residenza estiva nel Norfolk. Si tratta della casa di campagna con 10 camere da letto, una piscina e un campo da tennis, situata nella tenuta di Sandringham. La mamma di Kate, Carole Middleton, e sua sorella Pippa “sono una presenza costante” all’interno della residenza. I Middleton “sono sempre stati molto legati”, ha detto ancora Fitzwilliams.