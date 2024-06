E a un mese dalla fine di Uomini e Donne Mario Cusitore rompe il silenzio su Ida Platano. Per la prima volta, in uno sfogo su Instagram, ha parlato di quello che è successo tra lui e la ex tronista dopo la fine delle registrazioni del programma di Maria De Filippi. In breve, è finita male e anzitempo tra i due. Lei lo ha eliminato per via delle troppe segnalazioni sul suo conto, da ultima quella in cui è stato avvistato in un B&B con Melissa, ex dama e vecchia frequentazione di Alessandro Vicinanza.

Quindi la decisione di lasciare il programma senza una scelta, da single. Sappiamo già che Mario ha provato fino alla fine a convincere Ida a dargli un’altra possibilità, a riconquistare la sua fiducia ma invano. Anche nell’ultimo faccia a faccia avvenuto nello studio di Uomini e Donne è stato mostrato il filmato di lui a Brescia ma la parrucchiera non ha voluto saperne.

Leggi anche: “Adesso non parlate più?”. Uomini e Donne, Vicinanza e Roberta Di Padua: lo scatto che cambia tutto





Mario rompe il silenzio su Ida Platano: cosa è successo dopo UeD

Ma cosa è successo negli ultimi giorni, o meglio dopo la fine del dating show di Canale 5? “Ho cercato un riavvicinamento perché il sentimento c’era e c’è ancora”, ha esordito il corteggiatore sui social. Quindi ha elencato tutti i gesti che ha fatto per Ida lontano dai riflettori: “Le ho mandato pupazzetti, fiori con il mio numero ma nulla, ci sono stati anche messaggi non visualizzati”.

La freddezza di Ida Platano ha un po’ smorzato l’entusiasmo di Mario, che oggi si dice deluso da lei e dai no che continua a rifilargli anche fuori dal programma.”Ida ha sigillato le porte e io non voglio né elemosinare né insistere. Non vedo spiragli“, ha aggiunto Mario su Instagram.

Ida Platano non avrebbe risposto a nessuno dei gesti che Mario dice di aver fatto per provare a riconquistarla e questo sta portando a dubitare dell’interesse che lei ha sempre detto di nutrire nei suoi confronti. Perché “se ci fosse stato un sentimento da parte sua avrebbe rischiato, è vero che ho sbagliato ma ho cercato di recuperare”, ha concluso lo speaker radiofonico su Instagram.