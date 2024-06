Uomini e Donne, di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si è detto tutto e il contrario di tutto. La loro storia non ha convinto mai fino in fondo ed ecco che, all’improvviso, arriva una foto che cambia tutto. A postarla è la stessa Roberta nelle sue storie social. Non appena lo scatto a iniziato a circolare i commenti sono caduti a pioggia. Allo stesso modo di come sta succedendo a Ida Platano.

>>L’annuncio del papà Filippo, la figlia scomparsa nel 2021 a 7 anni. Non ha mai smesso di cercarla, dov’era

La dama bresciana è sempre chiacchieratissima. In particolare colpiscono i commenti di Lorenzo Pugnaloni e Armando Incarnato. L’esperto di gossip dice: “Il consiglio che le darei sempre è quello di pensare a se stessa e circondarsi solo di gente vera e che abbia un minimo di serietà. Non capisco come alcune persone, più che fan accaniti li definirei tossici, sognino di vedere qualcosa di impossibile. Evidentemente non vogliono bene a Ida“.





Uomini e Donne, Vicinanza e Roberta Di Padua sempre più felici

L’ex cavaliere: “Per me è stato un anno abbastanza impegnativo, senza entrare troppo nei dettagli posso dirle che la vita mi ha messo a dura prova sia psicologicamente che fisicamente. Nonostante questo, a oggi mi sento più forte, più paziente, più riflessivo e soprattutto più buono. Ho il cuore in frantumi, le lacrime sono state per un po’ compagne fedeli delle mie giornate, ma resto fiducioso che presto possano trasformarsi in sorrisi. Cosa ne penso di Ida Platano? A differenza di alcuni, ha gli attributi.

Per Ida è arrivata anche la doccia fredda del fidanzamento di Riccardo, ormai uscito allo scoperto con la bellissima Gabriella. L’ex cavaliere pugliese è al settimo cielo, così come Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, sempre più uniti. La coppia ha postato una foto insieme destinata a zittire tutte le voci che li volevano in crisi.

Nello scatto si vede la coppia in intima complicità. Ed i commenti sono sprecati: “Rivolto agli odiatori seriali, davanti a questa foto non parlate più?”. E ancora: “Roberta, sei bellissima. Coppia favolosa, ma ora tanto diranno che è tutta una finta”.