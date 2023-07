Clamorosa notizia dagli Stati Uniti il principe Harry e Meghan Markle avrebbero deciso di separarsi per un po’. Sembra che i loro matrimonio, criticatissimo e dal quale sono nati due bambini, sia arrivato al capolinea dopo una serie di crisi pesantissime. Riportano in ben informati come: “. Le cose vanno male, molto male: nessuno degli obiettivi che i Sussex avevano in mente quando hanno deciso nel 2020 il clamoroso divorzio dalla Corte britannica si è realizzato”.

“I contratti con Netflix e Spotify che dovevano consentir loro di guadagnare centinaia di milioni si sono arenati per mancanza di idee, di interesse e di spettatori”. Soldi che non entrano a fronte di spese che restano altissime: “Le spese del loro alto tenore di vita sono invece rimaste quelle di prima, e sono diventate insostenibili: già si dice che i Sussex abbiano messo in vendita la villa di Montecito, pagata 14 milioni di dollari anche grazie a un mutuo da nove milioni”.





Principe Harry e Meghan Markle, separazione a un passo?

Fonti vicine alla coppia dicono che sia Harry a non poterne più. Non ama il mondo “Tinseltown”, il termine gergale che definisce il clima dorato e superficiale di Hollywood, al quale Meghan è invece così legata. “Lui non ha veri amici in California, e non approva le scelte della moglie che ha firmato da sola un contratto con William Morris Endeavor, la maggiore agenzia delle celebrità, per rilanciare la sua immagine”.

A questo punto Harry sarebbe pronto ad una clamorosa decisione: “pensa proprio di ritirarsi in Africa, a seguire le orme di sua madre Diana nell’assistenza ai bisognosi. Può darsi che lo faccia davvero e ritrovi l’equilibrio di cui ha bisogno. Meghan resterà invece sicuramente in America e dovrà decidere, a 41 anni, che cosa fare della sua vita”.

“Potrebbe diventare un’influencer che spiega alla gente come bisogna vivere per salvare il mondo, ma con tutti i jet privati che ha usato non è molto credibile”. La loro separazione aprirebbe scenari anche per la custodia dei figli che dovrebbe andare in maniera esclusiva a Meghan. visto che il marito ha scritto e dichiarato di aver fatto uso di droghe che gli hanno giovato, e di avere ucciso 20 talebani considerandoli pedine di una scacchiera.