Il 7 maggio il principe Harry è atterrato a Londra, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, ed è stato subito accompagnato alla Honourable Artillery Company, nel distretto della City, dove ha partecipato ad un panel dal titolo Realising a Global Community. Poco distanze, nella residenza di Clarence House, c’era il re Carlo III, padre di Harry, che da gennaio sta lottando contro un tumore alla prostata.

I tabloid parlavano di un possibile incontro padre-figlio, ma appena il duca di Sussex ha messo piede a Londra è arrivata la secca smentita del suo portavoce. «”n risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni, sfortunatamente questo incontro non sarà possibile a causa del fitto programma di Sua Maestà“, si leggeva nel comunicato. “Harry, ovviamente, è a conoscenza dell’agenda degli impegni del monarca e di varie altre priorità e spera di vederlo presto”.

“È la testimonianza di quanto ancora ci sia da fare per costruire un ponte”, aveva rivelato l’esperto reale Robert Palmer al Daily Mail. “Negli ultimi giorni sono circolate molte supposizioni, ma francamente immaginavo che si sarebbero incontrati“. Ed è ancora il Daily Mail a svelare l’ultima indiscrezione sul mancato incontro tra il principe Harry e il re Carlo III.

Secondo quanto si delle su Daily Mail, che cita il Telegraph, il principe Harry ha rifiutato l’invito del re a soggiornare in una residenza reale quando ha visitato il Regno Unito all’inizio di questo mese perché aveva “problemi di sicurezza”. Pare che Harry abbia rifiutato l’offerta di suo padre perché non prevedeva alcuna misura di sicurezza personale finanziata dai contribuenti, che lo avrebbe lasciato in un “luogo visibile con punti di ingresso e uscita pubblici e senza protezione della polizia”.

“Harry ha scelto di soggiornare in un albergo – presumibilmente con numerosi clienti – perché ciò significava che poteva andare e venire senza essere visto”, ha scritto il Telegraph. Il giornale sostiene inoltre che il duca di Sussex “rimane devastato” per la revoca del suo diritto alla protezione della polizia, per la quale sta ancora combattendo il Ministero degli Interni attraverso i tribunali britannici.