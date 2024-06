“Ecco perché si sono messi vicini”. Re Carlo e Kate, il messaggio “nascosto” ma di fronte agli occhi di tutti. C’è un motivo per il quale la Middleton e l’esponente più alto della corona britannica si sono messi vicini di fronte la parata per il compleanno di Carlo? Per chi non ci avesse fatto caso, durante il Trooping the colour, l’annuale evento militare che celebra il compleanno del re e che si svolge nella cittadella di Whitehall, nel cuore di Londra, non lontano da St. James Park, i due si sono fatti vedere vicini.

Per molti la cosa è casuale, o meno, ma di certo non nasconde un messaggio subliminale. Ma per alcuni invece la disposizione dei reali non è minimamente un caso, anzi. Il motivo è semplice: anche per le foto e le disposizioni c’è un protocollo serio da seguire. Non è che tutti possono mettersi dove capita. Vicino al re ci va l’erede al trono e così via…





Eppure, per questa volta, Kate Middleton, ha deciso di forzare la mano e per l’occasione è stato addirittura cambiato il protocollo. Come si sa, al fianco di Re Carlo doveva esserci William, invece c’era la moglie dell’erede. Il motivo è semplice intuirlo: entrambi in questi mesi stanno lottando contro una male terribile e insieme, si presume, si stiano facendo forza e si siano molto uniti in questa battaglia comune ma allo stesso tempo estremamente individuale.

Il gesto di averla vicina quindi, è un chiaro segnale di vicinanza del Re verso la regina erede al trono. Per tanti in quel gesto c’è un messaggio nascosto di speranza verso il futuro, un po’ come a dire: “Insieme possiamo farcela, vicini c’è speranza”. E rivedere la principessa del Galles, dopo mesi di speculazioni sul suo conto è stato davvero una ventata di aria fresca per il mondo intere.

Sopratutto dopo quello straziante video in cui annunciava l’inizio della terapia contro il cancro. Ed eccola alla parata con un meraviglioso abito bianco firmato Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite, con un enorme fiocco sulla spalla destra e un cappello noir et blanc. Auguri, per tutto, allora!

