Prima apparizione pubblica di Kate Middleton dopo l’annuncio della sua malattia. Abito bianco sotto il ginocchio, si è unita alla famiglia reale per il ‘Trouping the Colour’, parata militare che si tiene ogni anno il secondo sabato di giugno per rendere omaggio al monarca anche se il suo vero compleanno è il 14 novembre.

La principessa di Galles ha viaggiato in carrozza insieme ai suoi tre figli – il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis – per la tradizionale processione attraverso Londra. In precedenza la famiglia era stata vista arrivare a Buckingham Palace in auto, con George seduto tra mamma Kate e il principe William mentre Charlotte e Louis sedevano di fronte.

Kate Middleton, il saluto sul balcone al Trooping the Colour

La futura regina è apparsa rilassata mentre percorreva una delle strade più famose di Londra con la sua famiglia nella carrozza di Stato di vetro. La sua apparizione era stata messa in dubbio dopo che aveva perso le prove finali del Trooping lo scorso fine settimana, ma con il re anch’egli malato di cancro questa parata è diventata una dichiarazione simbolica della monarchia dopo un periodo di incertezza.

Anche re Carlo ha viaggiato in carrozza con la regina Camilla. Mentre il monarca lo scorso anno aveva ispezionato le truppe a cavallo, quest’anno ha effettuato l’ispezione seduto in carrozza. La principessa è uscita sul balcone insieme al marito William e i figli George, Charlotte e il piccolo Louis.

Per la principessa sono arrivati tantissimi applausi da parte dei sudditi che si trovavano fuori dalla residenza reale. In tantissimi, infatti, aspettavano l’arrivo di Kate Middleton e il suo arrivo è stato accolto con un caloroso abbraccio virtuale dei suoi sudditi. Una reazione che forse Kate non avrebbe mai immaginato e che quasi ha cancellato il re Carlo, oggi in secondo piano nonostante i festeggiamenti per il suo compleanno. La reazione dei suoi sudditi è stata davvero clamorosa.