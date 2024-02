Kate Middleton, le condizioni di salute della principessa del Galles. Sono stati giorni di tensione da quando si è diffusa la notizia delle complicazioni a cui la principessa è andata incontro dopo l’operazione. Poi è tornato il sereno, da quando i sudditi hanno appreso che Kate ha fatto ritorno a casa per proseguire il periodo di riabilitazione. Un processo certamente graduale che richiede le giuste premure. Ecco come procede la situazione: tutti gli aggiornamenti.

Come sta Kate Middleton? Il peggio sembra essere passato e la principessa del Galles sta proseguendo nel periodo di riabilitazione dopo essersi sottoposta all’ intervento chirurgico addominale. Sicuramente per Kate la salute ad oggi ha la priorità: la principessa dovrà tenersi lontana dagli impegni lavorativi e di palazzo per ritornare in forze.

Leggi anche: Kate Middleton, l’indiscrezione choc sulla salute: “Perché sempre più magra… Come Diana”





Come sta Kate Middleton? Ecco quando la principessa del Galles potrebbe concludere il periodo di riabilitazione

Stando agli ultimi aggiornamenti che vedrebbero per la principessa un netto miglioramento delle condizioni di salute, come comunicato in nota da Kensington Palace, in molti si chiedono quando effettivamente Kate potrà dirsi totalmente guarita. Secondo le indiscrezioni che trapelano dalla stampa inglese: “il recupero può durare anche 9 mesi“.

Dunque la situazione potrebbe tornare alla normalità solo dopo l’estate. Emily Nash, esperta di notizie provenienti dalla famiglia reale e giornalista di Hello! ha svelato qualcosa in più sul motivo del ricovero che resterebbe ancora un mistero: “Se rivelasse il motivo del suo ricovero, la notizia avrebbe un effetto stratosferico. Kate è un’influencer, se dicesse tutto quello che le è accaduto avrebbe conseguenze stratosferiche. Il potenziale che avrebbe di accendere i riflettori sulla malattia sarebbe senza precedenti. Sono sicura che le è passato per la mente”.

Smentito in ogni caso un coma farmacologico, inizialmente ipotizzato dalla stampa. Nonostante si provi a comprendere cosa sia realmente accaduto alla principessa del Galles, ciò che conta è che adesso la situazione stia rientrando e che le condizioni di salute di Kate siano in netto miglioramento.