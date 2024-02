Sta venendo fuori un’ipotesi molto brutta su ciò che avrebbe davvero Kate Middleton, che è stata ricoverata e sottoposta ad un’operazione all’addome di natura imprecisata. La causa del problema di salute sarebbe legato a qualcosa di alquanto serio, stando agli ultimi rumor. Sulla principessa del Galles aveva rotto il silenzio un insider a Us Weekly nelle scorse ore, ma ora c’è già un’altra novità ancora più allarmante.

Infatti, questa fonte aveva detto a proposito di Kate Middleton e della causa del suo problema di salute: “Catherine sarà convalescente ancora per diverse settimane, ma è già ansiosa di tornare al lavoro. Sembra una cosa seria, visto il tempo che sta impiegando a riprendersi. Ma è in ottime mani e avrà molte cure e sostegno a casa. Lei è una giovane donna in forma”.

Kate Middleton, qual è la causa del problema di salute: “Di cosa soffre”

A soffermarsi su Kate Middleton e sulla presunta causa del problema di salute è stato In Touch Weekly, un sito di gossip statunitense. Si parla di problematiche che riguardano l’alimentazione, anche se fonti ufficiali non hanno mai rivelato particolari su di lei. In tanti hanno notato che la moglie di William aveva perso molti chili e quindi c’è una possibilità molto brutta.

Si vocifera quindi del rischio che lei sia stata colpita dall’anoressia o bulimia, visto che William in passato si sarebbe innervosito per questo: “Si arrabbia molto quando sente le persone dire che Kate ha problemi di disordine alimentare. Ovviamente lui si preoccupa se la gente pensa questo, ma si tratta anche di un tema sensibile visto quello che ha passato la madre”. Il riferimento ovviamente è a Lady Diana.

Si attendono eventuali altri annunci dalla famiglia reale, ma per ora sappiamo che dovrà restare a riposo almeno fino a Pasqua, solo dopo potrebbe ritornare a farsi vedere e potrebbe spiegare cosa le è capitato.