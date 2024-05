Drammatiche notizie sulla salute dei Kate Middleton, a riportarle è un un’indiscrezione del quotidiano El Nacional. In questi giorni si è parlato molto della principessa del Galles. Alcuni insider aveva rivelato come la futura sovrana avesse alcuni problemi con la terapia: effetti collaterali tutt’altro che leggeri. “Lei sta facendo grandi sforzi per nascondere il disagio, soprattutto ai bambini. Purtroppo, però, sta diventando sempre più difficile”, ha rivelato Radar Online.

Stando a queste ultime rivelazioni, Kate avrebbe stanchezza, nausea e altre problematiche fisiche sempre legate alla chemio. Sempre nelle ultime settimane si è diffusa la notizia che la principessa stia lottando contro un tumore alla cervice uterina dovuto da una infezione da papillomavirus umano (HPV).





Kate Middleton, secondo El Nacional avrebbe perso 15 chili

Il cancro della cervice uterina rappresenta per incidenza la seconda neoplasia al mondo nel sesso femminile. La possibilità di attuare uno screening estremamente efficace ha drasticamente ridotto l’incidenza di questo tumore nei paesi più sviluppati, creando, però, un’importante disparità rispetto ai paesi più poveri nei quali si registrano il maggior numero di casi e il 90% dei decessi.

La sopravvivenza a 5 anni è di circa il 70%. La fascia di età maggiormente coinvolta è quella tra i 55 e 65 anni, anche se non sono rari i casi in cui sono coinvolte donne più giovani o donne in gravidanza. La lotta di Kate andrebbe avanti tra alti e bassi. El Nacional ha riferito che negli ultimi mesi Kate Middleton ha subito una significativa perdita di peso.

“Sarebbe infatti dimagrita di ben 15 chili. Prima della malattia Kate era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l’ha resa praticamente irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il Principe William e tutta la royal family”.