All’Isola dei Famosi Edoardo Stoppa si è affermato giorno dopo giorno e non a caso è stato sempre citato come uno dei favoriti alla vittoria, assieme ad esempio a Samuel Peron. Negli ultimi giorni è parso in ascesa anche Aras Senol, dunque capire chi riuscirà a trionfare è diventato più difficile del previsto. Ma ora sull’inviato di Striscia la Notizia si è saputo qualcosa di poco carino.

Infatti, il pubblico che segue costantemente l’Isola dei Famosi non sembrerebbe tutto favorevole nei confronti di Edoardo Stoppa. A quanto pare lui si sarebbe lamentato con alcuni compagni di avventura nelle ultime ore ed ecco giungere un commento spiazzante. Infatti, il naufrago potrebbe perdere consensi proprio ora che siamo quasi al rush finale e nonostante fosse ritenuto uno dei più amati.

Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa sotto attacco

Spulciando un po’ in rete i commenti sull’Isola dei Famosi, tutti sono stati colpiti da un giudizio non buono verso Edoardo Stoppa. Quindi, non sarebbe solamente osannato dai suoi fan, ma starebbe crescendo il malcontento intorno a questo concorrente. Andiamo a vedere insieme che cosa è stato detto sul conto del marito di Juliana Moreira.

L’Isola ha scritto nella giornata del 23 maggio: “Dopo aver trascorso alcuni giorni su Playa Olimpo, Stoppa torna dai suoi compagni… Ma vede cose che non gli piacciono“. Quindi, avrebbe avuto qualche discussione di troppo con alcuni compagni di avventura. Ed è giunto un commento contro Edoardo: “Ecco, anche lui comincia a non piacermi, raccomandato“.

Vedremo se Stoppa sarà in grado di far cambiare idea anche a questa gente più critica nei suoi riguardi. Se dovesse farcela, potrebbe tornare ad essere uno dei candidati principali al trionfo.