Harry e Meghan l’ultima brutta notizia. Nelle ultime settimane i duchi del Sussex sono stati spesso tirati in ballo come uno dei problemi della Famiglia Reale. La malattia di Re Carlo e quella di Kate Middleton hanno reso delicato questo periodo e gli attriti con il secondogenito e sua moglie non hanno certo aiutato a distendere il clima. Antonio Caprarica nei giorni scorsi ha parlato di una eventualità davvero particolare.

Nel caso in cui Re Carlo e Kate Middleton non ce la facciano si potrebbe aprire la strada per uno scenario fino a poco tempo fa impensabile: William, erede legittimo, “Potrebbe decidere di passare la corona al figlio George. Ma chi può esercitare la reggenza fino ai suoi 18 anni? Solo una persona: Harry”. In queste ore, però, si parla di un’altra questione che riguarda il principe Harry e Meghan Markle.

Il crollo della popolarità di Harry e Meghan: “I sudditi si sono stancati”

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno lasciato l’Inghilterra e i loro doveri reali nel 2020. In questi ultimi anni hanno fatto parlare per le loro iniziative, editoriali e non solo, come il libro autobiografico “Spare” e la serie Netflix. La loro popolarità, però, è andata scemando, come confermato da un sondaggio pubblicato da YouGov.

I sudditi sarebbero stanchi non solo per le loro operazioni di marketing e visibilità, ma anche per i ripetuti attacchi alla famiglia reale. E così Harry e Meghan al momento figurano nella lista dei reali più impopolari del periodo. Sono secondi soltanto al principe Andrea, considerato la “pecora nera dei Windsor”, travolto da diversi scandali e costretto a rinunciare ai suoi titoli.

Secondo il sondaggio il fratello minore di re Carlo III è considerato in modo negativo dall’86% dei sudditi, Meghan dal 64% e Harry dal 61%. L’esperta reale Hilary Fordwich a Express.co.uk ha sottolineato: “È il più grande crollo di popolarità nella storia dei duchi di Sussex. I due sono passati dall’essere i reali più popolari dopo la regina Elisabetta II a occupare un posto vicino al principe Andrea. Credo che il loro crollo in fatto di popolarità sia stato una scelta: tutto deriva dal fatto che Meghan non voleva essere la numero due rispetto a Kate e, per fare questo, ha cercato di mettersi in mostra con varie dichiarazioni. Stando a quanto rivelano i numeri, però, avrebbe fatto meglio ad accontentarsi di una specie di secondo posto”.

Richard Eden del Daily Mail ha poi aggiunto: “Penso che se Harry vuole tornare in Inghilterra, deve farlo mentre suo padre è ancora re perché credo fermamente che quando il principe William sarà re non gli permetterà di tornare a occupare un ruolo centrale nella monarchia”.

