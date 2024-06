Il mese di luglio sarà molto fortunato per diversi segni dello zodiaco. E lo sarà sia per quanto riguarda l’aspetto economico che quello sentimentale. Ci saranno, infatti, alcuni segni che potranno godere della doppia fortuna, mentre altri si troveranno a viverne almeno una delle due in modo più che soddisfacente. Vediamo cosa dice l’oroscopo della settimana a cura di Paolo Fox per scoprire cosa ti riservano le stelle. Le previsioni astrologiche di luglio per ogni segno zodiacale. Tutto su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un cambiamento significativo nella sfera professionale. Dopo mesi di fermo e varie insoddisfazioni, potranno trascorrere un’estate cruciale anche per gli incontri sentimentali. Nel mese di luglio in arrivo una svolta che riguarda il lavoro. Dopo mesi di stop e di cose che vi hanno fatto pensare troppo adesso sarà un’estate davvero decisiva.

“Che mesi saranno”. Oroscopo Paolo Fox estate 2024, i segni che la vivranno bene e male





Oroscopo Paolo Fox luglio 2024

Toro

Questo sarà un mese di decisioni da prendere. Periodo di tagli necessari sul fronte delle relazioni. Venere è utilissima in amore, anche nel mese di agosto. Chi è nato sotto questo segno, invece, dovrà eliminare ciò che non serve più, poiché non è possibile continuare con certi rapporti.

Gemelli

I nati sotto questo segno saranno chiamati a selezionare con attenzione le loro compagnie, sia in ambito amoroso che lavorativo. Quest’estate l’amore chiama quindi è necessario aprire il cuore, qualcuno busserà alla vostra porta. Selezionate! Fate poche cose, ma bene. L’importante è concentrarsi.

Cancro

Puntate tutto sulla stagione estiva. Bando alle malinconie, viva il divertimento e la spensieratezza. I nati sotto il segno del Cancro devono concentrare tutte le loro energie su questo periodo. Non devono lasciarsi prendere dal pessimismo e dai rimpianti, ma piuttosto puntare sulla positività e la leggerezza.

Leone

Per voi questo è il mese degli influssi positivi. Dall’11 luglio avrete Mercurio favorevole e una Venere attiva per tutto il mese. Durante tutta la stagione potrete portare a termine dei discorsi importanti. Rimettetevi in forma! In vista diverse novità piacevoli per i nati sotto questo segno.

Vergine

Seguite il cuore! Aspettate il momento giusto per fare cose diverse. L’estate può essere un buon momento, in particolare il prossimo mese per le questioni di cuore anche perché Venere sarà nel segno. Ricordate che per voi nati sotto questo segno ci sono importati novità. Dovete solo ascoltare più l’istinto e il cuore e meno la ragione.

Per scoprire gli altri segni clicca su Successiva