L’oroscopo a cura di Paolo Fox per scoprire cosa ti riservano le stelle durante l’estate 2024. Le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale. “Il 2024 sarà un anno importante. Avremo Giove e Saturno in buon aspetto per alcuni segni zodiacali, con Giove che entra nel segno dei Gemelli”, aveva detto il noto astrologo a inizio anno. Tutto su amore, lavoro, benessere e fortuna per l’estate 2024.

Più o meno tutti potranno godere di un cielo prosperoso che potrebbe portare opportunità per quanto riguarda il lavoro ma anche l’amore. I Gemelli avranno una bellissima concentrazione di pianeti mentre i mesi più importanti per il segno del Toro saranno quelli di giugno e settembre.

Estate 2024, le previsioni di Paolo Fox

Ariete. Per questo segno il mese di luglio sarà molto importante per il lavoro. L’estate 2024 sarà decisiva dopo un aprile di stop. Per il segno dell’Ariete l’estate la bella stagione sarà piena di eventi e ricca sotto il punto di vista degli incontri interessanti.

Toro. Questo segno dovrà decidere cosa fare delle sue relazione; necessitano alcuni tagli e allontanamenti che non portano a niente. Via i rami secchi e largo alle conoscenze. Anche se questo vi è costato caro. Venere sarà utilissima per gli amori ad agosto e grande recupero in autunno per il lavoro.

Gemelli. Questo segno dovrà stare calmo e fare poche cose, ma fatte bene. Non siate troppo ariosi. L’amore vi chiama e anche la famiglia nel corso dell’estate in arrivo.

Cancro: puntate tutto sull’estate, a fine giugno avete avuto belle novità e potrebbero arrivare belle risposte per tanti campi. Sarà un percorso molto lungo, intenso e difficile, ma bando alle malinconie.

Leone: dall’11 luglio Mercurio toccherà il vostro segno zodiacale e Venere sarà attiva nel mese di luglio. Durante la bella stagione potrete portare a termine dei discorsi e delle situazioni molto importanti, dopo maggio e giugno pesanti anche a livello fisico.

Vergine: puntate sull’estate. Molti di voi aspettano il momento giusto per fare cose diverse. Per quel che riguarda le questioni sentimentali, agosto è ottimo per i sentimenti siccome Venere entrerà nel segno.

Bilancia: impegnandovi avrete molte possibilità in vista della stagione più calda. Venere è molto intrigante per le relazioni, ma a partire dal mese di settembre. Quindi per il momento l’estate della Bilancia è un no. Invece per quanto riguarda l’amore, questo potrebbe arrivare prima, quindi occhi aperti in estate.

Scorpione. Se avete un problema da tempo, incontrerete una persona che vi aiuterà. Maggio è stati un mese da dimenticare, giugno nella seconda metà vi ha regalato delle soluzioni e quindi dovrete essere propositivi anche per il resto dell’estate.

