Interessante puntata del Grande Fratello nella serata del 27 gennaio. Tra i vari momenti importanti inevitabilmente uno dei migliori è stato quando Jasmine Carrisi ha fatto irruzione in casa. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha incontrato la sua adorata zia Amanda, ma ne ha approfittato per avere un duro confronto in diretta con Mariavittoria e Shaila.

Esordendo al Grande Fratello, Jasmine Carrisi ha precisato una cosa su Mariavittoria: “Io non voglio litigare con lei perché sono venuta a salutare mia zia. Ma sono molto delusa da te, perché all’inizio Amanda ti ha dato il cuore ed eravate molto amiche”. Successivamente c’è stato l’affondo più deciso.

Grande Fratello, Jasmine Carrisi disintegra Mariavittoria e Shaila

Quando Mariavittoria ha provato a difendersi, parlando del bene che ha voluto ad Amanda al Grande Fratello, Jasmine Carrisi non è parsa per nulla convinta e l’ha attaccata: “Sì, ma la pugnalavi alle spalle. Sono stata felice che tu l’abbia nominata, così lei l’ha potuto capire. Quando l’ha fatto e che qualcosa si era rotto? Già da qualche mese. Ma non credo che qualcosa si sia rotto. Mariavittoria da quello che ho visto non è stata coerente, vera, corretta“.

Ha quindi invitato MaVi a stare alla larga da Amanda. Poi è toccato a Shaila intervenire, altra concorrente messa nel mirino da Jasmine, infatti la Gatta ha esclamato: “Non bastava una Lecciso, ce ne sono due”. E a quel punto la figlia di Al Bano ha detto: “Io sono Carrisi però, non sono Lecciso. Da spettatrice non amo i tuoi atteggiamenti. Con Amanda però sei stata coerente e gliel’hai detto sempre in faccia”.

Ognuna di loro è praticamente rimasta sulle proprie posizioni, ma certamente Amanda è rimasta piacevolmente colpita da questa meravigliosa sorpresa da parte della nipote Jasmine.