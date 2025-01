Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello è stato tempo di chiarezza e di bilanci anche per Helena. Analizzando quanto accaduto nel corso della serata, la modella brasiliana è arrivata ad una conclusione su Zeudi che ha sorpreso tutti. Davanti a Javier gli ha raccontato ciò che, secondo lei, sarebbe successo proprio grazie ad alcuni fan che supportano anche la Prestes.

Una situazione che si è creata all’esterno del Grande Fratello avrebbe favorito Zeudi, come ammesso in maniera esplicita da Helena. Non ha usato mezzi termini, facendo intuire che l’ex Miss Italia ha fregato proprio tutti. Infatti, sarebbe stata in grado di sfruttare al massimo una vicenda che l’ha vista protagonista per settimane.

Grande Fratello, Helena su Zeudi: “Le ha inc*** tutte”

Durante la puntata del Grande Fratello si è scoperto chi ha vinto i cosiddetti biglietti di ritorno, che permetteranno di avere un bonus in caso di eliminazione. Helena non conosce ufficialmente il risultato del televoto del pubblico, ma si è fatta una sua idea su Zeudi e alla fine è stata in grado di indovinare praticamente ogni cosa.

Commentando l’eliminazione di Luca Calvani, Helena ha esclamato: “Luca il biglietto alla fine non ce l’aveva. Secondo me il biglietto di ritorno potrebbero averlo preso Lorenzo, Shaila, tu (Javier n.d.r.) e Zeudi. Lei grazie ai voti delle Zelena le ha inc*** tutte. Altro che verità”. Ed è proprio così, infatti sono proprio loro ad aver conquistato il biglietto di ritorno. Con la Di Palma che ha ricevuto una marea di voti dal pubblico.

Helena: “Il biglietto di ritorno potrebbe averlo anche Zeudi, ehh Zelena…prendi la onda e vai, ha preso la onda benissimo, HA INCULATO TUTTI.”😭✈️👏🏼💯



EH SI HA PROPRIO INC**LATO TUTTI.

Ma Helena non la freghi mi dispiace!#grandefratello

pic.twitter.com/fhMJkzmhJJ — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 28, 2025

Secondo Helena, proprio grazie al fandom di lei e Zeudi, quest’ultima è stata aiutata perché le fan erano certe che l’ex Miss Italia fosse innamorata della coinquilina. E qundi sognavano l’inizio di una relazione, cosa che per ora non è avvenuta.