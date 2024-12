Al Grande Fratello Shaila continua a essere una delle concorrenti più influenti di questa edizione. Fin dal sui ingresso nella casa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha ricevuto critiche e elogi e anche nelle ultime settimane, soprattutto, dopo il suo fidanzamento con Lorenzo Spolverato, il pubblico ha seguito con interesse i suoi ‘movimenti’ nella casa. Ormai nemica giurata di Helena, in queste ore Shaila e Lorenzo Spolverato hanno cercato di chiarire la loro posizione in un confronto con Bernardo Cherubini, ma le cose non sono andate come sperate.

Il pubblico del Grande Fratello, grande osservatore del reality, ha notato quanto come i due si siano avvicinati al nuovo concorrente Bernando Cherubini per cercare di portarlo dalla loro parte e ovviamente anche questa loro mossa è diventato motivo di discussione sui social. Da quanto è entrato, Bernardo è considerato uno dei concorrenti più strategici all’interno della casa ed è sicuramente per questo motivo che Lorenzo e Shaila hanno provato a portarlo dalla loro parte.

Grande Fratello, Shaila criticata per come chiacchiera con Bernardo

Anche il comportamento di Shaila continua a essere sotto l’occhio critico del pubblico. Le critiche nei suoi confronti si concentrano principalmente sul suo atteggiamento, considerato da molti poco elegante e privo di classe. Questo è emerso chiaramente in una recente discussione con Bernardo, dove alcuni utenti hanno notato come la sua postura e il modo in cui si è espressa fossero poco composti.

Il linguaggio corporeo, così come le sue parole, sono state percepite da tanti come eccessive e sgradevoli, alimentando l’impressione che Shaila non riesca a mantenere una certa sobrietà, anche quando la situazione lo richiederebbe. I commenti sui social sono stati particolarmente severi: “Che posizione volgare, dai…“, “Che grazia e che eleganza“, “E lei si definirebbe una sex symbol?“, scrivono gli utenti sotto i suoi post.

“Innanzitutto la classe di Shaila per come è seduta. Berni con Shaila parla del confronto avuto oggi con Lorenzo. Berni, ma perché devo fare quel nome? Credo che lui è abbastanza intelligente per capire il loro gioco, almeno lo spero”, si legge ancora.

Berni con Shaila parla del confronto avuto oggi con Lorenzo. Berni, ma perché devo fare quel nome? Credo che lui è abbastanza intelligente per capire il loro gioco,almeno lo spero. pic.twitter.com/EGL45Ct1a3 — yonni (@yonni725) December 12, 2024

Molte critiche riguardano il suo comportamento all’interno della casa, giudicato incoerente e, in alcune situazioni, poco elegante. Ovviamente bisogna tenere conto che il reality mette in risalto atteggiamenti più impulsivi e senza filtri ed è proprio per questo motivo che Shaila è spesso criticata dal pubblico. Lei si è sempre descritta come una ragazza di classe e sensuale, mentre spesso il suo atteggiamento fa trasparire l’opposto.