Tensione alle stelle al Grande Fratello nella puntata in diretta di lunedì 2 dicembre. Alfonso Signorini non è proprio riuscito a contenere la sua rabbia e si è scagliato contro Shaila e Giglio, dopo aver saputo ciò che hanno fatto nei giorni scorsi. Una vera e propria ramanzina, che ha sorpreso i due concorrenti, rimasti scioccati di fronte a quell’attacco del conduttore.

Le immagini dei giorni precedenti alla puntata del Grande Fratello hanno fatto il giro della rete e Signorini non poteva ignorarle. Dunque, ha deciso di parlare direttamente con Shaila e Giglio distruggendoli totalmente. Prima si è soffermato sulla ragazza, poi ha cominciato a parlare con il gieffino e ha confidato di aver visto qualcosa di veramente assurdo e che non è tollerabile.

Grande Fratello, Signorini distrugge Shaila e Giglio: il motivo

La furia di Signorini al Grande Fratello è nata a causa del comportamento, avuto da Shaila e Giglio nei confronti di Helena. La Gatta ha chiesto scusa per quanto detto, ma Alfonso non è stato dolce: “In questo litigio tu hai avuto una forma talmente violenta nei confronti di Helena che, lasciamelo dire, è inaccettabile. Perché vedere intanto una donna che si scaglia così contro un’altra donna fa sempre un’impressione terrificante. Quando tu dici a Helena ‘tu senza gli altri non sei nessuno’ quella persona hai proprio la volontà di ferirla, è una pugnalata che tu le dai. Perché non puoi far sentire un altro essere umano una nullità, quando poi non è vero”.

Il riferimento, come precisato dal sito Novella 2000, era alla frase sulla cultura che aveva offeso Helena. Poi Alfonso ha aggiunto: “Quella è malvagità e non può essere accettata questa cosa. Non faccio un discorso di parolacce, io guardo ai contenuti. I contenuti sono terribili”. Poi l’attacco a Giglio del padrone di casa: “Io me la prendo anche con Giglio che aveva quella faccia da schiaffi, lì che rideva mentre tu parlavi e non interveniva minimamente”.

Il pelato sta servendo ⚰️



Cel’ho anche con te (Giglio!) che ridevi con quella faccia da schiaffi! 👏#grandefratello pic.twitter.com/Sfku4qjsyw — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) December 2, 2024

Infine, Alfonso ha concluso il suo discorso a Giglio dicendo che “un uomo deve difendere una donna quando è sotto pressione così, caro Giglio. Anche se a te sta antipatica Helena, te ne stavi zitto e ridacchiavi“. E vedremo in questa settimana come andranno le cose tra i tre concorrenti.